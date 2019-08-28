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28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 23:04:34

İşportacılardan zabıtaya sopalı saldırı

Galata Köprüsü’nde su satan işportacılar tezgahlarını kaldırması için kendilerini uyaran zabıta ekipleriyle tartıştı. İşportacılar, ekiplere sopayla saldırınca ortalık karıştı.

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında İstanbul Beyoğlu Karaköy Galata Köprüsü üzerinde yaşandı. Zabıta ekipleri, köprü üzerinde seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı. 

ARBEDE ÇIKTI 

Burada su satışı yapan çok sayıda işportacı gören ekipler, tezgahlarını kaldırması için uyarıda bulundu. Uyarının ardından satıcılarla zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Olayın arbedeye dönüşmesi üzerine işportacılar sopayla zabıtanın kafasına vurdu. Ortalığın bir anda karıştığı kavga, Karaköy Meydanı’na taştı. Zabıta ekipleri, toplanan seyyar satıcıları durdurmakta yetersiz kalınca meydanda görev yapan polis ekiplerinden yardım istedi. 

POLİSİ SUÇLADI 

Polis ekiplerinin üzerine yürüyen zabıta ekipleri, “Neden adamları tutmadınız” diyerek polisi suçladı. Polisler 2 kişi olduklarını belirtti. Dakikalar süren kavganın ardından zabıtaya saldıran seyyar satıcı, gözaltına alındı.

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