11 Eylül 2019 Çarşamba 21:33:25 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2019 Çarşamba 21:34:25
Isparta'daki trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
Isparta’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, 1 kişi ağır yaralandı.
Suriye uyruklu Beşar Mahmut'un kullandığı plakasız motosiklet, Zafer Mahallesi Deregümü Caddesi'nde, M.K.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
(AA)
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