Isparta'da silahlı kavga: 4 yaralı

  • Bist 100
    110640
  • Dolar
    5,9084
  • Euro
    6,5823
  • Altın
    279,1670
İstanbul
12 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Enerjide 2019 böyle geçti Enerjide 2019 böyle geçti
Otomotivde 2020'de hafif toparlanma bekleniyor Otomotivde 2020'de hafif toparlanma bekleniyor
Acı kırmızı biber tüketmek kalp krizi ve inme riskini azaltabilir Acı kırmızı biber tüketmek kalp krizi ve inme riskini azaltabilir
'Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar' gelecek yıl da devam edecek 'Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar' gelecek yıl da devam edecek
Abdurrahim Albayrak: Devre arasında tünelde futbolcularımıza dirsek atan olmuş Abdurrahim Albayrak: Devre arasında tünelde futbolcularımıza dirsek atan olmuş
Selçuk Bayraktar'dan CHP'li Özgür Özel yanıt: Teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız oluyorsunuz? Selçuk Bayraktar'dan CHP'li Özgür Özel yanıt: Teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız oluyorsunuz?
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
Burcu Kıratlı kaç yaşında, nereli? Burcu Kıratlı Sinan Akçıl yeniden evleniyor mu? Burcu Kıratlı kaç yaşında, nereli? Burcu Kıratlı Sinan Akçıl yeniden evleniyor mu?
Eminönü'nde kiraladığı dükkan için "Genişletiyorum" dedi, 55 metre tünel kazdığı ortaya çıktı Eminönü'nde kiraladığı dükkan için "Genişletiyorum" dedi, 55 metre tünel kazdığı ortaya çıktı
Yasak aşk skandalında bomba iddia... Öldürecekler Yasak aşk skandalında bomba iddia... Öldürecekler
Bir dönemin en sevilen ikilisi yıllar sonra buluştu Bir dönemin en sevilen ikilisi yıllar sonra buluştu
Oya Başar kaç yaşında? Oya Başar nereli, kimdir? Oya Başar kaç yaşında? Oya Başar nereli, kimdir?
Eminönü'de dükkan kiraladı, içinden 55 metre uzunluğunda tünel kazdı! Gözaltında Eminönü'de dükkan kiraladı, içinden 55 metre uzunluğunda tünel kazdı! Gözaltında
Terzilik mesleğine ışık tutan malzemeler müzesini bekliyor Terzilik mesleğine ışık tutan malzemeler müzesini bekliyor
Diploması olmadığı halde kendisine doktor süsü veren Metin Hara'dan bir bomba daha! Diploması olmadığı halde kendisine doktor süsü veren Metin Hara'dan bir bomba daha!
Son Dakika Haberi: Bakan Gül imzasıyla kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınladı Son Dakika Haberi: Bakan Gül imzasıyla kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınladı
TOKİ Arnavutköy projeleri 2020: Arnavutköy TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ Arnavutköy projeleri 2020: Arnavutköy TOKİ başvuruları nasıl yapılır?
İBB vatandaştan topladığı 48 milyon TL'yi sanatçılara verecek! Bin 391 konser ihaleye çıktı İBB vatandaştan topladığı 48 milyon TL'yi sanatçılara verecek! Bin 391 konser ihaleye çıktı
Bugün küresel piyasalar ve Trump için çok kritik bir gün Bugün küresel piyasalar ve Trump için çok kritik bir gün
'Robin Hood' bu sefer Ataşehir’de ortaya çıktı 'Robin Hood' bu sefer Ataşehir’de ortaya çıktı
Muğla TOKİ başvuru işlemleri 2020: TOKİ Muğla konutları hangi ilçelerde yapılacak? Muğla TOKİ başvuru işlemleri 2020: TOKİ Muğla konutları hangi ilçelerde yapılacak?
Steve Lazarides, Banksy'nin yakalanmama sırrını açıkladı Steve Lazarides, Banksy'nin yakalanmama sırrını açıkladı
Panama'da cezaevinde çatışma: 12 ölü Panama'da cezaevinde çatışma: 12 ölü
Isparta'da silahlı kavga: 4 yaralı Isparta'da silahlı kavga: 4 yaralı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Aralık 2019 Çarşamba 09:41:32 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 09:42:26

Isparta'da silahlı kavga: 4 yaralı

Isparta'da bir gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde Eray E. ile bir gece kulübünün önündeki 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eray E. tabancayla ateş ederek 4 kişiyi yaraladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Eray E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ