Isparta'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde, Ramazan Duyan tarafından öldürülen dini nikahla yaşadığı Asiye Aydoğmuş (35), babası Orhan Aydoğmuş (55) ile kendisini engellemeye çalışan köy muhtarı Ayşe Adıgüzel (55) için Çetince Köyü Muhtarlığı önünde cenaze töreni düzenlendi. Yalvaç Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Bekmezci’nin yanı sıra çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde, Çetince Köyü Muhtarı Ayşe Adıgüzel’in tabutu üzerine Türk bayrağı konuldu.

Merkez Camii’nde kılınan cuma namazı sonrası Ayşe Adıgüzel’in tabutu omuzlarda muhtarlık binası önüne getirilirken, Orhan Aydoğmuş ve kızı Asiye Aydoğmuş’un cenazeleri ise cenaze aracında bekletildi. Muhtar Adıgüzel için kılınan namazın ardından Osman Aydoğmuş ve kızı için de ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Namazın ardından 3 cenaze, köy mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

ŞANS ESERİ SEÇİLDİĞİ MUHTARLIK, HAYATINA MAL OLDU

Öte yandan, olayda yaşamını yitiren Ayşe Adıgüzel’in, şans eseri yeniden muhtar seçildiği ortaya çıktı. Çetince köyünün kasaba olduğu dönemde daha önceki yıllarda 3 dönem mahalle muhtarlığı yapan Ayşe Adıgüzel, yeniden aday olduğu 31 Mart Yerel Seçimlerinde seçimi kaybetti. Seçilen muhtarın istifa etmesi sonrasında tekrarlanan 1 Haziran Seçimlerinde ise ilk 2 sırayı alan muhtar adayları göreve uygun bulunmayınca 3’üncü sırada bulunan Ayşe Adıgüzel muhtar oldu. Son seçimlerde şans eseri muhtarlığa seçilen Adıgüzelin, görevi gereği ara bulmak maksadıyla müdahil olduğu olay canına mal oldu.

BABASININ ÜZERİNE KAPANINCA HEDEF OLDU

Köyün bir dönem önce muhtarlığını yapan Hasan Yarmalı ise Ramazan Duyan’ın olay yerinden ayrıldıktan sonra kamyonetinden aldığı pompalı tüfekle geri dönerek önce kayınpederi Orhan Aydoğmuş’u, ardından muhtarı vurduğunu söyledi. Olay sırasında Asiye Aydoğmuş’un mutfakta olduğunu belirten Yarmalı, "Silah sesi üzerine gelen Asiye Aydoğmuş babasını kan içinde görünce üzerine kapanıyor. O sırada eşinin silahından çıkan saçmaların hedefi oluyor" dedi.

(DHA)