İspanya’da yapılan boğa güreşi festivalinin adı nedir? 2019 KPSS soruları ve cevapları!

İspanya’da yapılan boğa güreşi festivalinin adı nedir? sorusunun yanıtı tüm KPSS'ye giren adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları bugün gerçekleştiriliyor. KPSS'nin ilk oturumu Genel Yetenek ve Genel Kültür'deki birçok soru adayların dikkatini çekti. Oturumun tamamlanmasının ardından sorular internet üzerinden araştırılmaya başlandı. İşte 2019 KPSS soruları ve cevapları sizlerle...

İSPANYA’DA YAPILAN BOĞA GÜREŞİ FESTİVALİNİN ADI NEDİR?

KPSS'de İspanya'da yapılan boğa güreşi festivalinin adı soruldu. İspanya'da yapılan boğa güreşi festivalinin adı San Fermin Festivali'dir. San Fermín festivali Kuzey İspanya’daki Pamplona şehrinde her yıl 6 Temmuz ile 14 Temmuz arasında düzenlenen geçmişi eskilere dayanan bir kutlamadır.

SAN FERMİN FESTİVALİ

San Fermín festivali kutlamaların en önemli aktivite encierro yani boğaların koşması olmakla beraber festival hafta boyunca süren birçok diğer geleneksel etkinlikleri de kapsar. Yerel dilde Sanfermines olarak bilinir ve bu festival bir bütün olarak Pamplona ve Navarre’nin koruyucu meleği olan San Fermin onuruna düzenlenir. Festivalde yaşananlar Amerikalı yazar Ernest Hemingway’in Güneş de Doğar adlı eserinin merkezinde yer alır. San Fermin Festivali, muhtemelen İspanya’da yapılan festivaller arasında uluslararası arenada en çok tanınan festivaldir.