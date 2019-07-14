İspanya’da yapılan boğa güreşi festivalinin adı nedir? 2019 KPSS soruları ve cevapları!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları bugün gerçekleştiriliyor. Birinci oturum Genel Yetenek ve Genel Kültür'deki sorular sosyal medyanın gündem konusu oldu. Birçok soru dikkat çekici sorular arasında yerini aldı. Bunlardan birisi de 'İspanya’da yapılan boğa güreşi festivalinin adı nedir?' sorusu oldu. 2019 KPSS soruları ve cevapları haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm detaylar...
İspanya’da yapılan boğa güreşi festivalinin adı nedir? sorusunun yanıtı tüm KPSS'ye giren adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları bugün gerçekleştiriliyor. KPSS'nin ilk oturumu Genel Yetenek ve Genel Kültür'deki birçok soru adayların dikkatini çekti. Oturumun tamamlanmasının ardından sorular internet üzerinden araştırılmaya başlandı. İşte 2019 KPSS soruları ve cevapları sizlerle...
İSPANYA’DA YAPILAN BOĞA GÜREŞİ FESTİVALİNİN ADI NEDİR?
KPSS'de İspanya'da yapılan boğa güreşi festivalinin adı soruldu. İspanya'da yapılan boğa güreşi festivalinin adı San Fermin Festivali'dir. San Fermín festivali Kuzey İspanya’daki Pamplona şehrinde her yıl 6 Temmuz ile 14 Temmuz arasında düzenlenen geçmişi eskilere dayanan bir kutlamadır.
SAN FERMİN FESTİVALİ
San Fermín festivali kutlamaların en önemli aktivite encierro yani boğaların koşması olmakla beraber festival hafta boyunca süren birçok diğer geleneksel etkinlikleri de kapsar. Yerel dilde Sanfermines olarak bilinir ve bu festival bir bütün olarak Pamplona ve Navarre’nin koruyucu meleği olan San Fermin onuruna düzenlenir. Festivalde yaşananlar Amerikalı yazar Ernest Hemingway’in Güneş de Doğar adlı eserinin merkezinde yer alır. San Fermin Festivali, muhtemelen İspanya’da yapılan festivaller arasında uluslararası arenada en çok tanınan festivaldir.
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