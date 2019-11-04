Ispanak kâbusunda son durum! İl Sağlık Müdürlüğü açıkladı

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04 Kasım 2019 Pazartesi 18:47:44 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 18:49:27

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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "4 Kasım 2019 tarihi itibari ile sağlık tesislerimize; atropin ve scopalamin içeren yabancı otların tüketimi sebebiyle oluşan rahatsızlıklara istinaden toplamda 108 kişi başvurmuştur.

Bu kişiler, uzman sağlık personellerimizce değerlendirilip gerekli tetkik ve tedavileri yapılarak 80’i taburcu edilmiş olup 28’i ise gözlem altındadır" denildi. İl Sağlık Müdürlüğü resmi makamlar tarafından doğrulanmayan hiçbir bilgiyi dikkate almayın uyarısında da bulundu.

Açıklamada, "Bu otların tüketiminin klinik bulguları; görme bulanıklığı, cilt kuruluğu, taşikardi, kabızlık ve bazen hipertansiyon belirtileri şeklinde görülebilmektedir. Şu an itibari ile hastalarımızın herhangi bir hayati tehlikesi söz konusu değildir.

Ayrıca, sosyal medya üzerinden kaynağı belli olmayan birçok paylaşım yapılmış olup, resmi makamlar tarafından doğrulanmadıkça hiçbir bilgiyi dikkate almayınız" ifadeleri yer aldı.

DHA

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