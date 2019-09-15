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15 Eylül 2019 Pazar 23:46:45 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 23:47:30

İsmini verdiği torunu tarafından defalarca bıçaklandı

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde, Sadık G.(25) kendisine ismi verilen dedesi Sadık G.'yi (85) bıçaklayarak öldürdü.

Olay bugün öğle saatlerinde Karapürçek Meşepınar Mahallesi’nde meydana geldi. Sadık G. ile dedesi Sadık G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Evin bahçesinde yaşanan tartışma sırasında Sadık G., dedesi Sadık G.'yi defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yardım çağrıları üzerine eve gelen komşuları yaşlı adamı kanlar içeresinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Dede Sadık G., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sadık G. yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.  

Cinayet şüphelisi Sadık G. ise daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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