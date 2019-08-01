İşlerine dönmek için 100 gündür eylemlerine devam ediyor

Demokrasi Meydanı'nda kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret eden Hizmet-İş Sendikası Eylem Düzenleme Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Karataş, 31 Mart 2019 seçimlerinden hemen sonra ağırlıklı olarak CHP'li belediye başkanlarının daha mazbatalarını almadan, belediye başkanlığı koltuğuna oturmadan, Hak-İş'e bağlı sendikalara yönelik bir operasyon başlattığını hatırlattı.

İşlerine dönmek için 100 gündür eylem yapıyorlar