İşlerine dönmek için 100 gündür eylemlerine devam ediyor
Bolu Belediyesinde işten çıkartılan işçiler, işlerine dönebilmek için belediye önünde 100 gündür eylemlerine devam ediyor
Demokrasi Meydanı'nda kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret eden Hizmet-İş Sendikası Eylem Düzenleme Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Karataş, 31 Mart 2019 seçimlerinden hemen sonra ağırlıklı olarak CHP'li belediye başkanlarının daha mazbatalarını almadan, belediye başkanlığı koltuğuna oturmadan, Hak-İş'e bağlı sendikalara yönelik bir operasyon başlattığını hatırlattı.
İşlerine dönmek için 100 gündür eylem yapıyorlar
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