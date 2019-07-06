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06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:53:21 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:55:04

İŞKUR SÇP kazananlar ne yapmalı? Sosyal Çalışma Programı hangi aylarda düzenlenir?

İŞKUR SÇP kazananlar ne yapmalı? Sosyal Çalışma Programı hangi aylarda düzenlenir? sorularının yanıtları tüm üniversite öğrencileri tarafından araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İŞKUR işbirliğiyle düzenlenen Sosyal Çalışma Programı başvuruları geçen hafta alınmıştı. Sonuçların alınmasının hemen ardından gözler kura sonuçlarına çevrilmişti. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı kura sonuçları da İŞKUR'un resmi sitesinde açıklandı. Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanacaklar. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar...

İŞKUR SÇP kazananlar ne yapmalı? Sosyal Çalışma Programı hangi aylarda düzenlenir? soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin katılabileceği Program için başvuru sonuçları İŞKUR’un internet sitesi üzerinden açıklandı. Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanacaklar. İŞKUR Sosyal Çalışma Programına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler... 

İŞKUR SÇP KAZANANLAR NE YAPMALI? 
Sosyal Çalışma Programlarıyla; doğanın ve kültürel mirasın korunmasından restorasyon çalışmalarına, kütüphanelerin bakımından kamuda sunulan sosyal hizmetlerin geliştirilmesine, tarımdan spor aktivitelerine kadar pek çok alanda gençlerin enerji ve yeteneklerinden istifade edilecek. Öğrenciliklerinin bitiminde gençlerin iş hayatına atılırken; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme ve problem çözme gibi sosyal becerilerini geliştirebilecekler.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI HANGİ AYLARDA DÜZENLENİR?
2019 yılında birçok üniversitenin akademik takviminin Haziran’ın son haftasını bulması ve resmi tatil dolayısıyla programlar Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında düzenlenecek. Ancak Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre önümüzdeki yıllarda Haziran ayında da düzenlenmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMININ SÜRESİ NE KADAR?
Bir yaz döneminde Sosyal Çalışma Programının azami süresi 3 aydır. Bir katılımcı haftada 3 gün bu programa katılım sağlayabileceğinden bir yaz döneminde katılım sağlanabilecek toplam süre 42 gündür. 2019 yılı yaz dönemi için bu süre 39 gündür.

GÜNLÜK VE HAFTALIK SOSYAL ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?
Günlük sosyal çalışma süresi 8 saattir. Bu sürenin 7,5 saati çalışma yarım saati dinlenme süresidir. Haftalık çalışma süresi 3 gündür.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMINA HANGİ MALİ İMKÂNLAR SUNULUR?
Öğrenciler, programa katılım sağladıkları her gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanır. Ayrıca yine bu günler için emekliliğe etki eden sigortaları dâhil tüm sigorta primleri yatırılır. Örneğin; 8 Temmuz tarihinde başlayan programa Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde katılım sağlayan kişi Temmuz ayı için 12 gün üzerinden 808 TL net ödeme alır.

KATILIMCILARA ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIR?
Yüklenici kurum, hak edişlere ilişkin belgeleri (devam takip çizelgeleri, SGK giriş bildirimleri vs) ve maaş bordrosunu katılım sağlanan ayı izleyen ayın yedinci gününe kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim eder. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü belgelerin tesliminden itibaren yedi gün içerisinde incelemeleri tamamlayarak oluşan giderleri yüklenicinin hesabına aktarır. Bu işlemin akabinde yüklenici kurum katılımcılara ödemeyi gerçekleştirir.

 

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