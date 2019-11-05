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05 Kasım 2019 Salı 15:07:51 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 15:19:51

İşini bırakıp ejder meyvesi üretti

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Nihat Kerim Bildik, Avrupa'da iş gezisinde gördüğü ejder meyvesinin üreticisi oldu.

İstanbul'da bir firmada dış ticaret uzmanlığı görevindeyken Avrupa'ya iş seyahatinde bulunan Bildik, Avrupa'nın faklı ülkelerinde ejder meyvesini gördü. 

Ürünün getirisinin yüksek olacağını düşünerek yaptığı işi bırakan ve Anamur ilçesi Alataş Mahallesi'nde 3 dönümlük serada ejder meyvesi üretmeye başlayan Bildik, yaklaşık 2 yıldır bu işi yapıyor. 

Bildik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ejder meyvesinin ihracat şansının oldukça yüksek olduğunu söyledi. 

Meyveyi araştırdıktan sonra üretim yapmaya başladığını aktaran Bildik, "Avrupa'ya yaptığım iş gezilerinde tanesi 20 avroya kadar satıldığını görmüştüm. Avrupa'ya Uzak Doğu ve Güney Amerika'dan gittiğini fark ettim. Avrupa'da pahalı olmasının sebebi de lojistik maliyetleri. Biz bunu Türkiye'den çok daha düşük maliyetlerle daha taze olarak Avrupa'nın her yerine gönderebiliriz. Bu ürünü nasıl ihraç edebilirim diye araştırdım. Çünkü ülkeye döviz girmesini istedim. Ejder meyvesinin çok uygun bir meyve olduğunu gördüm." diye konuştu.

Bunun üzerine üretime geçtiğini anlatan Bildik, "Sera maliyeti, muz serası maliyetinin yarısından daha az. Su ihtiyacı az. Kışın ayda bir 15-20 dakika su veriyorum. Gübreleme maliyeti yok. İşçiliği az. Su olmayan, kıraç yerlerde bir tanker su bir yıl yetebilir. Muzdan daha iyi gelir getiren bir yatırım." ifadelerini kullandı.

Ürününü iç piyasaya satan Bildik, meyveyi büyüklüğüne göre 7-13 liraya sattığını kaydetti.

AA

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