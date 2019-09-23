'Işık hadisesi'ni izlemek için sabah namazında bir araya geldiler

  • Bist 100
    100445
  • Dolar
    5,7293
  • Euro
    6,3133
  • Altın
    279,0310
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rusya'danRusya'dan gözdağı! Tek tek ateşlediler Rusya'danRusya'dan gözdağı! Tek tek ateşlediler
Şanlıurfa'da dağa götürülmek istenen iki çocuk son anda kurtarıldı Şanlıurfa'da dağa götürülmek istenen iki çocuk son anda kurtarıldı
Garry Rodrigues Ersun Yanal'ın derbi planını değiştirdi Garry Rodrigues Ersun Yanal'ın derbi planını değiştirdi
Yedek astsubaylık sonuçları açıklandı mı? Yedek astsubay sonuçları sorgulama ekranı Yedek astsubaylık sonuçları açıklandı mı? Yedek astsubay sonuçları sorgulama ekranı
Galatasaray'ın Olağanüstü Divan Kurulu’nda Riva toplantısı Galatasaray'ın Olağanüstü Divan Kurulu’nda Riva toplantısı
255 yıl önce yapıldı: Binlerce kişi izlemek için akın etti! 255 yıl önce yapıldı: Binlerce kişi izlemek için akın etti!
Galatasaray'da eleştiri okları Levent Şahin'in üzerinde Galatasaray'da eleştiri okları Levent Şahin'in üzerinde
MEB, ilkokulda on binlerce öğrencinin başarı şifrelerini araştırdı MEB, ilkokulda on binlerce öğrencinin başarı şifrelerini araştırdı
Fenerbahçe Puscas için teklif yapmaya hazırlanıyor Fenerbahçe Puscas için teklif yapmaya hazırlanıyor
71. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu 71. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti
Derbide forma Jailson'da olacak Derbide forma Jailson'da olacak
Yargıtay, eşinin hatasını sürekli olarak gündeme getirmeyi boşanma sebebi saydı Yargıtay, eşinin hatasını sürekli olarak gündeme getirmeyi boşanma sebebi saydı
Zeytinburnu D-100'de makas atan alkollü sürücü dehşeti Zeytinburnu D-100'de makas atan alkollü sürücü dehşeti
Ozan Tufan'dan taraftarlara derbi sözü Ozan Tufan'dan taraftarlara derbi sözü
Ranzadan düşerek ölen er, 12 yıl sonra şehit sayıldı Ranzadan düşerek ölen er, 12 yıl sonra şehit sayıldı
İninden çıkan bombayı yiyor: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı arttı İninden çıkan bombayı yiyor: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı arttı
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
PKK Türk iş adamını kaçırdı, fidye isteyip işkence yaptı! PKK Türk iş adamını kaçırdı, fidye isteyip işkence yaptı!
Teknik heyetten Luiz Gustavo'ya tam not Teknik heyetten Luiz Gustavo'ya tam not
Dikkat çeken yorum: Türkiye dünyada ana oyuncu olacak! Dikkat çeken yorum: Türkiye dünyada ana oyuncu olacak!
Kaftancıoğlu yalanlamaya çalıştı ama... İmamoğlu'ndan torpilli CV itirafı Kaftancıoğlu yalanlamaya çalıştı ama... İmamoğlu'ndan torpilli CV itirafı
'Alanya-F.Bahçe maçı kararı haftaya açıklanacak' 'Alanya-F.Bahçe maçı kararı haftaya açıklanacak'
Kandıra Gıda İhtisas OSB binlerce kişiye ekmek kapısı olacak Kandıra Gıda İhtisas OSB binlerce kişiye ekmek kapısı olacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Eylül 2019 Pazartesi 09:17:34 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 09:59:19

'Işık hadisesi'ni izlemek için sabah namazında bir araya geldiler

Siirt'in Tillo ilçesinde, 255 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı düzenek sayesinde güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlattığı hadise ilgiyle izlendi.

Siirt Valiliği himayesinde Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesince ilçe meydanında düzenlenen etkinlik, İl Müftüsü Ahmet Altıok'un Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı.

Sabah namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah'ın vefatı üzerine "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek 255 yıl önce türbesinde yaptırdığı düzenekle güneşin ilk ışınlarının hocasının başucunu aydınlattığı "ışık hadisesi"ni izlemek için tekbir ve salavatlar getirerek güneşin doğmasını bekledi.

Güneşin doğmasıyla saat 06.18'de gerçekleşen ve 5 dakika süren hadiseyi vatandaşlar meydanda kurulan dev ekrandan takip ederken Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek ve diğer protokol üyeleri türbede izledi.

Hadisenin gerçekleşmesi sırasında tekbir ve salavatlar getirmeye devam eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Vali Atik ve protokol üyeleri programın ardından Türk Kızılay Siirt Şubesince kurulan stantta vatandaşlara çorba dağıttı.

Programın ardından vatandaşlar, türbeyi ziyaret ederek dua etti.

IŞIK HADİSESİ

Tillo'da hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girmişti. İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yapmıştı.

Her yıl ekinokslarda doğan güneşin duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna yansıyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011'de değişik üniversitelerden bilim adamlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak, olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ