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05 Aralık 2019 Perşembe 09:59:47 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 10:01:29

İranlı ajan Mesut Mevlevi cinayetinde flaş Zindaşti detayı...

İstanbul’da İngiliz ajanın öldürülmesinin ardından İranlı ajan Mesut Mevlevi’nin de şüpheli ölümü Türkiye’nin gündemindeki yerini korurken önemli bir gelişme daha yaşandı. Şüphelilerden Birol Ö.’nün uyuşturucu baronu Zindaşti’yle bağlantısı tespit edildi. Telefonunda Ata-2 ismiyle kayıtlı kişinin Zindaşti olduğunu doğrulayan zanlı İş konuştuk ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da İngiliz ajanın öldürülmesinin ardından İranlı ajan Mesut Mevlevi'nin de şüpheli ölümü Türkiye'nin gündemindeki yerini korurken flaş bir gelişme yaşandı. Şüphelilerden Birol Ö.'nün uyuşturucu baronu Zindaşti'yle bağlantısı tespit edildi. Telefonunda "Ata-2" ismiyle kayıtlı kişinin Zindaşti olduğunu doğrulayan zanlı "İş konuştuk" dedi

UYUŞTURUCU BARONUYLA İRTİBATINI KABUL ETTİ

İranlı eski istihbarat görevlisi Mesut Mevlevi, Şişli'de 14 Kasım'da silahla öldürüldü. Gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı. Hâkimin, Naci Zindaşti sorusuyla karşı karşıya kalan şüpheli Birol Ö., uyuşturucu baronuyla irtibatını kabul etti ancak cinayet iddiasını reddetti. Şüphelilerden Abdulvahhab K. ise ifadesinde, "25 Kasım'da gözaltına alındım ve iki gün boyunca karanlık bir yerde gözlerim kapalı bir şekilde tutuldum ve bana ajan olduğum söylendi. 'Kime çalışıyorsun' diye sordular.

Metrobüsle eve giderken koluma girdiler ve üstüme çullandılar. 'Sen kaç para karşılığı neden öldürdün' dediler. Ben öleni tanımıyorum. 2009'dan beri İstanbul'dayım ve günlük işlerde çalışırım" dedi.

Şüpheli Amın P. de iki yıldır bulunduğu Türkiye'de turizm ve emlak acentası, İran'da holdingi olduğunu, ölen Mevlevi'yi tanımadığını belirtti. Amın P.'nin avukatı da Mehti Şahin Tekin, müvekkilinin olaydan 12 gün sonra gözaltına alındığına dikkat çekerek, "Azmettiren olsaydı başka ülkeye kaçardı. Durumu çok iyi olan birisinin böyle bir suçun içinde olması mümkün değildir" diye konuştu.

ALİ ASFENJANİ VE ZİNDAŞTİ

Tutuklu Aşkın B. de maktulü tanımadığını iddia etti. Sına F. ile Veli S. de suçlamaları reddetti. Houtan K. ise sorgusunda Ali Asfenjani'yi tanıdığı anlattı. Houtan K. "Ali ile bir yıl önce aynı şirkette farklı mağazalarda çalıştık. Ali olayın olduğu gün bana bin lirayı İran'da bir şahsa göndermemi istedi. Biz de Sına ile o gün yemek yedik. Ali de yanımızdaydı. Davranışlarında bir anormallik yoktu. Ali'yi de alacağımdan dolayı aramıştım" şeklinde konuştu.

Tutuklanan şüpheliler, hakimin Zindaşti sorusuyla karşı karşıya kaldı. Birol Ö., "Döviz bürosunda çalışırım. Zindaşti 20 yıla yakın arkadaşımdır. Altın işi yaptığını biliyorum. Zindaşti ile en son tam hatırlamamakla birlikte olaydan 3-4 gün önce görüştüm. Onun Bursa'da dairesi vardı. Dairenin işleriyle ilgili görüştüm. Yardımcı olmamı istedi. İlk ifademdeki Süheyl ismi uydurmadır. Ata-2 olarak kayıtlı olan şahıs Zindaşti'dir. Abdulvahhab benim eski patronumdur" dedi. Birol Ö.'nün avukatı da "Müvekkilimin Abdulvahhab ile arkadaş ilişkisi vardır. Zindaşti isimli yapılan mesajlaşmalar ise tamamen işine ilişkindir" ifadesini kullandı.

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