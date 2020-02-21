21 Şubat 2020 Cuma 19:14:32 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 19:17:53
İran'da koronavirüsten 5 kişi öldü! Van'da Kapıköy Gümrük Kapısı'nda önlemler başladı
Türkiye'nin sınır komşusu İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, Van'da da bir dizi önlemler alınmaya başlandı.
Van'ın İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda görevli personel maske ve eldiven kullanmaya başlarken, Türkiye'ye giriş yapan bazı İranlıların da maske taktığı görüldü.Kapıdan giriş yapan İranlılar, çok korktuklarını ancak ülkelerinde gerekli tedbirlerin alındığını söylediler.
AA
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- İran'da koronavirüsten 5 kişi öldü! Van'da Kapıköy Gümrük Kapısı'nda önlemler başladı
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