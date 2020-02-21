İran'da koronavirüsten 5 kişi öldü! Van'da Kapıköy Gümrük Kapısı'nda önlemler başladı

Van'ın İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda görevli personel maske ve eldiven kullanmaya başlarken, Türkiye'ye giriş yapan bazı İranlıların da maske taktığı görüldü.Kapıdan giriş yapan İranlılar, çok korktuklarını ancak ülkelerinde gerekli tedbirlerin alındığını söylediler.

AA