İran yine sallandı! 5.9 büyüklüğünde deprem...

Son dakika haberi I Türkiye-İran sınırındaki deprem, Van'ın Başkale ilçesine bağlı kırsal mahalleler Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler'de yıkıma ve hasara yol açtı; depremde 9 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, 5,7 büyüklüğündeki depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 25 kişinin yaralandığını söyledi.

Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari de yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine intikal ettiğini belirtti.

İran devlet medyasına göre, depremde 43 köyde evler hasar gördü.

Bölgede yaşananları dakika dakika aktarıyoruz...

19.10: İran'da 5.9 şiddetinde bir sarsıntı daha yaşandı...

Türkiye-İran sınırında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre deprem saat: 19:00'da İran'ın Hoy kentinde 5.9 büyüklüğünde meydana geldi.



17.44: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, köylerde ağır hasarların olduğunu belirtti. Soylu açıklamasında, "Köylerdeki hasarla Van kayıpları arasında beklediğimiz Allah muhafaza etmiş. Bir çok ev ciddi bir şekilde yıkılmış. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 1. etapta ciddi bir kar, soğuk hava var. Bu geceye kadar çadırların kurumunu temin etmeye çalışacağız. Ayrıca hayvanların çadırlarını da kuracağız. Kuzulama zamanı... Onların da korunması lazım. Tüm dağıtımlar inşallah bu geceye kadar gerçekleşmiş olacak. Allah beterinden muhafaza eylesin, geçmiş olsun diyorum" dedi.

17.40: Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Türkiye-İran sınırında saat 17.28'de 8.5 km derinlikte 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

16.32: Türkiye-İran sınırındaki deprem nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

15.04: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van’da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. TSK, bölgeye destek ulaştırılması için tüm hazırlıklarını yapmıştır, yaraların sarılması için her türlü göreve hazırdır!" denildi.

14.53: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırında meydana gelen depreme ilişkin, "Enkaz altında şu anda hiçbir vatandaşımız yok. Şu ana kadar bu köye bölgeden 1250 çadır sevk ettik. Özellikle bu gece tedbirlerimizi alıyoruz." dedi.

14.49: Van Valiliği son durumu aktardı. Valilik açıklamasında, "Depremde, 9 ölü 37 yaralı yaralı var. 31 yaralı Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi edilirken durumu ağır olan 6 yaralı Van'a sevk edildi" denildi.

14.20: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-İran sınırındaki depremle ilgili, "Bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, AFAD'ın koordinasyonunda Van'da tüm çalışmalar devam etmekte." dedi.

14.06: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini duyurdu. Koca, "9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 yaralımız var, 9'unun durumu kritik" dedi.

13.26: Van'ın Başkale ilçesinde saat 13.26'da 4.0 büyüklüğünde depremin yaşandığını açıkladı.

13.06: Kandilli Rasathanesi, Türkiye-İran sınırında 4.0 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

13.11: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İran'daki 5.9'luk depremin hissedildiği Van'da hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımlayarak, Türkiye ve İran'daki yaralılara 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Albayrak mesajında, "İran sınırında gerçekleşen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Duamız enkaz altında kalan vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılmasıdır" dedi.

12.50: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca, (AFAD), İran'ın Türkiye sınırına yakın bölgede meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremin ardından, vatandaşların hasarlı yapılara girmemeleri uyarısında bulunuldu.

12.48: AFAD'dan yapılan açıklamada, yerin 4.6 km derinliğinde saat 12.48'de 4.3 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini açıkladı.Kandilli Rasathanesi ise saat 12.48'de meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.5 olarak duyurdu.

12.40: Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremler çığ ve heyelanı da tetikleyebilir. Özellikle Van Başkale bölgesinde çığ tehlikesi olabilecek bölgelerde vatandaşlar dikkatli olmalılar" ifadelerine yer verdi.

12.34: Van Valisi Mehmet Emin Bilmez açıklamasında,"An itibarıyla bu köylerimizde enkaz altında kimse bulunmamaktadır" dedi.

11.57: CNN Türk canlı yayına bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depreme ilişkin son dakika gelişmelerini aktardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırındaki depreme ilişkin, "Özpınar'da 7 vatandaşımız, Güvendik köyünde ise 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 8 vatandaşımızı kaybettik." dedi. Soylu, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, Başkale'de 4 köyden depreme ilişkin bilgi geldiğini, ekipleri bölgeye yönlendirdiklerini belirtti.

11.55: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın batısında meydana gelen ve Van’da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüştü. Erdoğan, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

11.54: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-İran sınırında 8 kişinin hayatını kaybettiği depremde 21 vatandaşın yaralandığını, 8'inin durumunun kritik, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Depremden hemen sonra bölgeye 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibini sevk ettiklerini vurgulayan Koca, 8 kişinin yaşamını yitirdiği depreme ilişkin, "21 vatandaşımız yaralandı. Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 8 kişinin durumu kritik, diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor." bilgisini verdi.

11.50: CNN Türk canlı yayınına katılan AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken 18 kişinin de yaralandı.

11.45: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, depremde birkaç köy okulunda hasar meydana geldiğini açıkladı. Selçuk, "Kesin hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süreyle taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz" dedi.

11.31: İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 25 kişinin yaralandığını söyledi. Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari de yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine intikal ettiğini belirtti. İran devlet medyasına göre, depremde 43 köyde evler hasar gördü.

10.55: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu.,

10.50: Bölgede artçılar devam ediyor. AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 10.50'de 7.25 km derinlikte 3.9 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

09.30: Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallelerinde hasar meydana gelmiştir. AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilmiştir." denildi.

08.53: İran-Türkiye sınırında 08.53'te bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen 5.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Salmās kentine 21 kilometre uzaklıkta. Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi, Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre Van'ın Saray ilçesi depremin merkez üssüne 27 kilometre mesafede bulunuyor.

Özalp ilçesinin uzaklığı ise 71 kilometre. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ise, Türkiye saatine göre 08.52'de meydana gelen depremin büyüklüğü 5.9. Anadolu Ajansı, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi'nde yıkılan evlerin fotoğraflarını servis etti. Demirören Haber Ajansı, depremin Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de yoğun şekilde hissedildiğini bildirildi.

VAN'DA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Van ve çevresinde de hissedilen deprem, Başkale ilçesine bağlı kırsal mahalleler Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler'de yıkıma ve hasara yol açtı. Depremin ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-İran sınırındaki depremde 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 37 yaralının bulunduğunu ve bunlardan 9'unun durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Koca, Türkiye-İran sınırında yaşanan depreme ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Depremin Van'ın Başkale ilçesini de etkilediğini belirten Koca, paylaşımında, "9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 yaralımız var. 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi anında olay yerine intikal etti. Durumu kritik 9 kişi ve diğer yaralılarımız için her türlü çabayı gösteriyoruz." ifadesine yer verdi.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını vurgulayan Koca, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın batısında meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

"ENKAZ ALTINDA KİMSE BULUNMAMAKTADIR"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile deprem nedeniyle hasar gören İran sınırındaki mahallelerde incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Bilmez, depremden etkilenen köylerde bazı binalarda yıkımlar olduğunu belirterek "An itibarıyla bu köylerimizde enkaz altında kimse bulunmamaktadır." dedi.

Bilmez, bölgedeki vatandaşların hayvancılıkla uğraştığını, bu nedenle ahır ve ağılların yıkıldığını ve hayvanların telef olduğunu ifade ederek hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bilmez, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diledi.

TÜRKİYE-İRAN SINIRINDA 24 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

İran'ın Hoy kenti civarında meydana gelen ve Van'dan da hissedilen depremin ardından bölgede 2'si 4'ün üzerinde 24 artçı deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Hoy şehri yakınlarında Türkiye sınırına yakın bölgede saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı hatırlatıldı.

Depremin Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedildiğinin vurgulandığı açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Deprem sonrası ikisi 4,0 üzeri olmak üzere toplam 24 artçı deprem meydana geldi. AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 Acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edildi. Alınan bilgilere göre, enkaz altında vatandaşımız kalmadığı için arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. İhtiyaca yönelik kullanılmak üzere ilk etapta 1160 adet 16,5 metrekare çadır, 120 adet 28 metrekare çadır, 6 bin 120 adet battaniye, 616 adet yatak ve 1000 adet ısıtıcı bölgeye sevk edildi."

Açıklamada, deprem bölgesindeki vatandaşlara hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi yönünde uyarı yapıldığı belirtildi.

"EĞİTİMİN AKSAMAMASI İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde, AFAD'ın gerekli müdahale ve destek çalışmalarına başladığına işaret etti.

Kendilerine ulaşan ilk bilgiye göre Başkale, Saray, Gürpınar'daki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldiği aktaran Selçuk, "Onun dışında bölgedeki diğer okullarımızla ilgili bir sıkıntı söz konusu değil. Kesin durum yapılacak çalışmalar sonucunda belirlenecektir. Bu okullarımızda kesin hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süreyle taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz. Yani eğitimin aksamaması için her türlü tedbiri alıyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, bir gazetecinin, Van'da depremden etkilenen ilçelerde eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusuna, "Şu anda Başkale'deki eğitim ve öğretim hususunda henüz daha tablo tam netleşmiş değil ama taşımalı eğitim yoluyla biz her türlü tedbirimizi yarın sabahtan itibaren alabiliriz. O konuda bir eksiğimiz olmaz. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanımız ve Valimizle temas halindeyiz. Bu konuda aksaklık çıkmaması için ne gerekiyorsa sürdürüyoruz." yanıtını verdi.

"ARKADAŞLARIMIZ TÜM BÖLGE HALKINA GEREKLİ DUYURULARDA BULUNUYORLAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, ilgili personelin bölgede olduğunu ve gerekli değerlendirmeleri en ince detaylarına kadar yaptıklarını anlattı.

Kerpiç evlerin artçı sarsıntılar konusunda çok riskli yapılar olduğuna dikkati çeken Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Beton yapıların hasar görenleri muhakkak var. Maalesef kerpiçlerde toprak söz konusu oluyor ve toprak boğulmasını da peşinden getirebiliyor. Onun için kerpiç evler konusunda tedirginliğimiz, riskimiz var. Bu konuda arkadaşlarımız tüm bölge halkına gerekli duyurularda bulunuyorlar."

BAKAN SOYLU, DEPREM BÖLGESİNDE İNCELEMERDE BULUNDU

Bakan Soylu, Elazığ'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki açıklamalarının ardından helikopterle deprem bölgesine gitti.

Depremde hasar gören Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Soylu, "Enkaz altında şu anda hiçbir vatandaşımız yok. Şu ana kadar bu köye bölgeden 1250 çadır sevk ettik. Özellikle bu gece tedbirlerimizi alıyoruz." dedi.

VAN'DAKİ DEPREMZEDELERE KIZILAY'DAN YARDIM

Türk Kızılay ekipleri, İran'da meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesine bağlı köylerde can kaybı ve yıkıma neden olan deprem sonrası bölgeye hareket etti.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen Başkale'ye bağlı köylerde hasar tespit ve arama kurtarma çalışmaları sürerken Türk Kızılay da bölgeye yakın şubeleriyle ihtiyaç tespiti yapıyor.

Acil müdahale için alarm durumuna geçen ve bölgeye yakın şubeleri ile afet uzmanlarını harekete geçiren Türk Kızılay, mobil beslenme araçlarını da bölgeye sevk etti.

Afetzedeler için ilk etapta Türk Kızılay Van Aşevi'nde hazırlanan çorba ve kumanya gönderildi. Elazığ, Erzincan, Erzurum ile Muş bölge afet yönetim merkezlerinden de öncü araçlarını bölgeye gönderen Türk Kızılay, bölgelerden gıda, çadır, battaniye ve yatak sevkiyatı da yaptı.

Oluşabilecek ihtiyaca yönelik ise Türk Kızılay, bölgedeki gelişmeleri bütün birimleriyle yakından takip ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, özellikle hasarlı binalara girilmesi yönündeki uyarılarını yineledi.

Afetzede vatandaşların bu konuda AFAD ve Valilik uyarılarını dikkatle izlemesi gerektiğini vurgulayan Kınık, "Depremler çığ ve heyelanı da tetikleyebilir. Özellikle Van Başkale bölgesinde çığ tehlikesi olabilecek bölgelerde vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır." uyarısında bulundu.