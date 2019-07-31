İntiharkolik

Z.D, son olarak merkez Sur ilçesindeki tarihi Diyarbakır surlarına çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS İKNA ETTİ

Kendisini aşağıya atacağını söyleyen kız, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek aşağıya indirildi. Z.D, polis tarafından karakola götürüldü. Genç kızın psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, 5. kez kendini öldürme girişiminde bulunması üzerine neden intihar etmeye çalıştığının detaylı bir şekilde araştırılması için inceleme başlatıldı.