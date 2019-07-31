İntiharkolik
Diyarbakır'da, Z.D. adlı genç bir kız, son bir ay içinde 5. kez intihara kalkıştı.
Z.D, son olarak merkez Sur ilçesindeki tarihi Diyarbakır surlarına çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
POLİS İKNA ETTİ
Kendisini aşağıya atacağını söyleyen kız, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek aşağıya indirildi. Z.D, polis tarafından karakola götürüldü. Genç kızın psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, 5. kez kendini öldürme girişiminde bulunması üzerine neden intihar etmeye çalıştığının detaylı bir şekilde araştırılması için inceleme başlatıldı.
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