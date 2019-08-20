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20 Ağustos 2019 Salı 23:20:59 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 23:23:45

İntihar etmek için çatıya çıktı heyecandan bayıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Cemal A. (33) iddiaya göre yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle 3 katlı binanın çatısına çıkıp intihara teşebbüs etti. Polisin ikna çalışmaları sürerken yaşadığı heyecan ve stres nedeniyle çatıda bayılan Cemal A., yapılan müdahale sonrasında indirildi.

Olay Körfez ilçesinde bir apartmanın çatı katında akşam saatlerinde meydana geldi. Ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen Cemal A., 3 katlı binanın çatısına çıkıp intihara teşebbüs etti. Cemal A.'yı çatııda gören vatandaşlar durumu polise bildiridi. Olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR ETMEK İÇİN ÇATIYA ÇIKTI! HEYECANDAN BAYILDI

Polisin aşağıdan yaptığı ikna çabaları devam ederken yaşadığı strese ve heyecana dayanamayan Cemal A. çatıda bayıldı. Bunun üzerine itfaiye hemen merdiveni çatıya kadar uzattı ve diğer taraftan da binanın içinden vatandaşlar çatıya çıktı. Bayılan Cemal A., zsağlık ekibinin müdahalesinin ardından çatıdan indirildi.

Ambulansa alınan Cemal A. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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