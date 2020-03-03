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03 Mart 2020 Salı 14:21:04 | Son Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 14:45:36

İntihar eden kadın polisin annesi; Cinayete kurban gitti!

Antalya’da tabancayla intihar ettiği iddia edilen polis memuru Sultan Tat'ın (39) erkek arkadaşı polis memuru F.A. hakkında 'kasten öldürme' suçundan açılan davanın görülmesine başlandı. Sultan Tat'ın ailesi, kızlarının cinayete kurban gittiğini, intihar izlenimi vermek için delillerin karartıldığını öne sürdü.

Olay, geçen yıl temmuz ayında Kepez ilçesi Çakırlar mevkisindeki dere kenarında meydana geldi. Eşinden ayrılan bir çocuk annesi polis memuru Sultan Tat, gönül ilişkisi yaşadığı polis memuru F.A.'nın yanındayken, iddiaya göre beylik tabancasıyla intihar etti.

Tat Ailesi'nin 'cinayet' iddiaları üzerine soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan F.A., nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda da polis memuru hakkında 'kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlanarak, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

F.A.'nın yargılanmasına bugün Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuksuz sanık, duruşmaya Eskişehir'den SEGBİS aracılığıyla katılırken, salonda, Sultan Tat'ın annesi Emine Tat, babası Fuat Tat ve taraf avukatları hazır bulundu. F.A. savunmasında, Sultan Tat ile olaydan 2- 2,5 yıl önce görev sırasında tanıştığını anlatarak, “Arkadaşlığımız bir süre sonra gönül ilişkisine dönüştü. İlk evliliğinden olan oğlunu göremediği için psikolojik sorunlar yaşıyordu. Olay günü önce Kargıcak mevkisine gittik ve alkol aldık. Bana 'Ben çok kötüyüm. Ölüyorum. Çok mutsuzum. Ben ölmek istiyorum. İnsanları sevmiyorum. Bir gün karar verirsem kendimi şu ağaca asacağım. Medyatik olurum' dedi. Ben de evi ve işi olduğunu söyleyerek, onu teselli etmeye çalıştım" dedi.

'GİT BURADAN' DEDİ, ATEŞLEDİ

İki saatlik sohbetin ardından otomobille bulundukları yerden ayrıldıklarını kaydeden F.A., şunları söyledi:

“Araçta başını omzuma dayadı. Ağladı. Gözyaşlarını sildim. Evine götürecektim ama o gitmek istemedi. Çakırlar mevkisinde dere kenarına gittik. Sultan hayattan zevk almadığını, sürekli ölmek istediğini söylüyordu. Olduğumuz yerden yeni hareket etmiştik ki, tuvalete gideceğini söyleyerek aracı durdurmamı istedi. Ben durmak için yavaşlayınca elinin altındaki çantasından silahı çıkardı. Doldur boşalt yapıp, silahı kafasına dayadı. Ben de eline sarıldım; 'Yapma, ne olur' dedim. Bana zarar gelmemesi için bulunduğum yeri terk etmemi istedi. Elindeki silahı almaya çalışırken, Sultan araçtan inmeye çalışıyordu. Silahın ateş alıp vurulacağını düşünerek, geri çekildim. Sultan araçtan indi ve aracın arka tarafına gitti. Yanına gittiğimde silahı bana doğrultarak, 'Git buradan' dedi. Ben de gitmeyeceğimi ve onu eve götüreceğimi söyledim. 'Git buradan, çoluğun çocuğun var' dedikten sonra silahı ateşledi."

(DHA)

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