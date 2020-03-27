Kendisini dolandıran kadına elleriyle bin lira daha verdi!

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Güngör G. üye olduğu arkadaşlık sitesinden bir kadınla tanıştı. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın, telefonla görüştüğü Güngör G.’den çeşitli nedenlerle para istedi. Kendisine verilen hesap numarasına parayı gönderen Güngör G., bir türlü kadınla buluşamayınca gönderdiği paraları da geri istedi.

“BİN LİRA GÖNDERİRSEN HEPSİNİ İADE EDECEĞİM”



Güngör G.’nin telefonla görüştüğü kadın, kendisine bin lira daha göndermesi halinde tüm paraları iade edeceğini söyledi. Bunun üzerine talihsiz adam, kadına bin lira daha gönderdi. Ancak paralar gelmeyince dolandırıldığını fark eden Güngör G., polise başvurdu. Toplam 17 bin lira dolandırılan Güngör G.’nin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: ManşetAydın