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08 Ekim 2019 Salı 19:01:42 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 19:05:06

İnternetten bahis oynarken fabrikanın kasasını boşaltmış

Kocaeli'de zimmetine 6,8 milyon lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanan bir fabrikanın eski muhasebe şefi ve 3 çalışan hakkında 21'er yıl 3 ay hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kocaeli'de, bir lastik fabrikasında 6,8 milyon liradan fazla parayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla biri tutuklu 4 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.  Sanık Yusuf Türk'ün ifadesinden; "Tüm bu paraları bahis oyunlarında kaybettim. Kaybettiğim paraları geri alabilmek ve hesabı kapatabilmek için bahis oynadım. Yaptığımdan pişmanım. Bu paraları çalışarak da olsa bir şekilde geri ödemek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, "nitelikli görevi kötüye kullanma", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "özel evrakta sahtecilik" ile suçlamalarıyla tutuklu sanık Yusuf Türk (35), tutuksuz sanıklar F. K. (42), H.A (48) ve T.Ş (42) hakkında hazırlanan iddianame, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, banka kayıtlarının kontrolü sonucu sanıkların hesaplarına 6 milyon 840 bin 32 lira geçirdiği belirtildi.

Tutuklu sanık Yusuf Türk'ün ilk sorgusunda suçu kabul ettiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanık ifadesinde, 2014'ten itibaren internet üzerinden yurt dışı kaynaklı bahis oynamaya başladığını, önceleri kendi parasıyla oynadığını, birikimi ve kredi olanakları kapanınca fabrika çalışanlarının isimlerini ve hesaplarına, maaş ve diğer ödemeleri üzerinden bordroda istediği değişiklikleri yapıp, hak ettiklerinden fazla paranın yatırılmasını sağladığını, fabrikadaki onay sürecinden sonra paraların hesaplara yatırılmasını sağladığını, daha sonra fazla para yatırılan personeli arayarak, fazla yatırılan paraların belirlediği hesaba ve bazı miktarları da diğer şüphelerin hesabına yatırılmasını istediğini belirtti."

Sanık Türk'ün, yaklaşık 250 kişinin hesabını bu şekilde kullanmış olabileceğini anlattığına yer verilen iddianamede, sanığın şu ifadeleri geçti:

"Diğer şüphelilerin hesabına para yatırdım ancak çoğunu geri aldım, kalan kısımları kredi veya kredi kartlarına kesilmiş olabilir. Bu kişilerin bu işlerden haberi yoktu. Tüm bu paraları bahis oyunlarında kaybettim. Kaybettiğim paraları geri alabilmek ve hesabı kapatabilmek için bahis oynadım. Yaptığımdan pişmanım. Bu paraları çalışarak da olsa bir şekilde geri ödemek istiyorum."

Tutuksuz sanıkların üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri kaydedilen iddianamede, "Şüpheli Y.T'nin iş yerinde kullandığı bilgisayarda yapılan incelemede olağan dışı miktarda şans oyunu oynadığı, farklı kişilerin IBAN numaralarına aktarımlar yapıldığı, Impay (Ecopayz) şirketinde online cüzdana sahip olduğu, bu hesap üzerinden döviz hesabının bulunduğu, iki farklı banka üzerinden Impay Ödeme Sistemlerine 1 milyon 230 bin 338 lira para gönderdiği, yasa dışı bahis siteleri üzerinden yüksek miktarlarda bahis oynadığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Haklarında 21'er yıl 3 ay hapis cezası talep edilen fabrikanın eski muhasebe şefi ve 3 çalışanın yargılanmasına 10 Ekim Perşembe günü Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

AA

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