Instagram'dan ve Snapchat'ten takip, WhatsApp'tan cinayet planı!

Bodrum’da, bar sahibi Ali Ekber Sürensoy ve şarkıcı Hacer Tülü’nün 21 Haziran 2018’de kurşun yağmuruna tutularak öldürülmesine ilişkin Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini tamamladı.

Mahkemenin kabul ettiği iddianamede 7 kişi hakkında ‘kasten adam öldürmek, öldürmeye yardım etmek ve yaralamak’ gibi suçlardan ‘ağırlaştırılmış müebbet’ ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi. İddianameye göre, Beyoğlu’ndaki Meymun Pera adlı barın sahibi Sürensoy, vale ve kapı kontrol hizmetleri yapma işini Mustafa Çeçen ve ekibinden aldı. Bunun üzerine Çeçen adamlarıyla birlikte Sürensoy’un barını bastı. Sürensoy’un şikâyeti üzerine olay yerine gelen polis, Çeçen’in adamlarını gözaltına aldı. Yaşananlardan sonra ikili arasında husumet başladı.

Çeçen, Sürensoy’a küfürlü mesajlar atarak barını kurşunlattı. Sürensoy’u öldürme planları yapan Çeçen, ortak tanıdıkları Fatma Karakoyun ile WhatsApp’tan çok sayıda yazışma yaptı. Bu yazışmalardan birinde Karakoyun, hedeflerindeki Sürensoy’u kast ederek “O İstanbul’da, story’lerine baktım” diye yazdı. Sürensoy’un story ve snap’lerini takip ettiler. Vurulması için en uygun yerin neresi olabileceğine dair yazıştılar.

‘GÖRÜRSEM SÖYLEYECEĞİM’

12 Haziran’da Karakoyun, “İstanbul’da snap atıyor, yok burada Kuruçeşme’de mekan açmışlar. Görürsem söyleyeceğim” diye bilgi verdi. 19 Haziran’da da Bodrum’dan bir fotoğrafını atarak, “Tek başına oturuyor” diye Çeçen’e bilgi verdi. Bu bilgi akışı WhatsApp üzerinden devam etti. Ardından da Çeçen adamlarıyla birlikte Bodrum’a gitti. Daha sonra da Sürensoy’un sıklıkla gittiği barda beklemeye başladılar.

Sabaha karşı bardan çıkan Sürensoy’un yanına üç adamıyla birlikte yaklaşan Çeçen, kolundan tutarak “Gelsene, senle işimiz var” dedi. Çeçen, kurtulmaya çalışan Sürensoy’a 3-4 el ateş etti.

ÇIĞLIĞININ KURBANI OLDU

Bu sırada Sürensoy’un yanındaki arkadaşı Cesur Altunsöz müdahale etmeye çalışınca o da vuruldu. Çeçen yerdeki Sürensoy’un öldüğünden emin olmak için yakın mesafeden ateş etmeye devam etti.

Bu sırada olayı gören şarkıcı Hacer Tülü çığlık atmaya başlayınca silahlar ona doğru yöneldi. Dört kişi Tülü’ye ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan Tülü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan zanlılar daha sonra polisin operasyonuyla yakalandı. Dava ağır ceza mahkemesinde görülecek.

(Hürriyet)