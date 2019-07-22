Instagram'dan Van Gölü Ekspresi paylaşımı
Van Gölü Ekspresi'nin, Ankara-Tatvan-Van seferi sırasında çekilen bir fotoğrafı Instagram’ın resmi hesabından paylaşıldı.
TCDD Taşımacılık'ın işlettiği Van Gölü Ekspresi'nin, Ankara-Tatvan-Van seferi sırasında Bitlis'in Tatvan ilçesinde karlar arasından geçerken fotoğraf sanatçısı Hüseyin Taşkın tarafından çekilen fotoğrafı Instagram’ın resmi hesabından paylaşıldı.
Instagram’ın resmi hesabından fotoğrafla yapılan paylaşımda, Taşkın’a göre başkent Ankara’dan Türkiye’nin doğusuna seyahat etmenin en iyi yolunun Van Gölü Ekspresi olduğuna yer verildi.
"#HelloFrom" etiketli paylaşım yaklaşık 450 bin beğeni alırken çok sayıda da yorum yapıldı.
(AA)
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