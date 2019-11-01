İnsanlık dışı olayda yeni gelişme!

  • Bist 100
    97942.3
  • Dolar
    5,7257
  • Euro
    6,3887
  • Altın
    277,8940
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
Su-57'nin NATO'daki yeni kod adı ortaya çıktı! Su-57'nin NATO'daki yeni kod adı ortaya çıktı!
1 Kasım Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim birincisi belli oldu mu? 1 Kasım Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim birincisi belli oldu mu?
Merih Demiral Juventus'tan ayrılıyor! Menajeri açıkladı... Merih Demiral Juventus'tan ayrılıyor! Menajeri açıkladı...
4 akademisyenin katili bu kez de avukata hakaret etti 4 akademisyenin katili bu kez de avukata hakaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan PKK/PYD yanlısı ülkelere sert tepki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan PKK/PYD yanlısı ülkelere sert tepki
FETÖ'nün sözde imamlarından Özcan'ın kızı elebaşını tanımadığını söyledi FETÖ'nün sözde imamlarından Özcan'ın kızı elebaşını tanımadığını söyledi
Bulduğu cüzdanları sahiplerine teslim eden şoförden Google tepkisi: 'Salak şoför' yazınca ben çıkıyorum Bulduğu cüzdanları sahiplerine teslim eden şoförden Google tepkisi: 'Salak şoför' yazınca ben çıkıyorum
Okula tabanca ile geldi! Bahanesi 'pes artık' dedirtti Okula tabanca ile geldi! Bahanesi 'pes artık' dedirtti
Galatasaray Belhanda'nın alternatifini belirledi Galatasaray Belhanda'nın alternatifini belirledi
Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 132 şehit verdi Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 132 şehit verdi
1-7 Kasım Türk Harf Devrimi Haftası kutlanıyor! 1 Kasım harf devrimi ne zaman yapıldı? 1-7 Kasım Türk Harf Devrimi Haftası kutlanıyor! 1 Kasım harf devrimi ne zaman yapıldı?
Muhammed Ahmed: Barış Pınarı Harekatı Anayasa Komitesi'ni ileriye taşıdı Muhammed Ahmed: Barış Pınarı Harekatı Anayasa Komitesi'ni ileriye taşıdı
AB'deki anlaşmazlık Akdeniz'deki insanlık dramını derinleştiriyor AB'deki anlaşmazlık Akdeniz'deki insanlık dramını derinleştiriyor
Yeni Delhi'de hava kalitesi acil durum seviyesinde Yeni Delhi'de hava kalitesi acil durum seviyesinde
İnsanlık dışı olayda yeni gelişme! İnsanlık dışı olayda yeni gelişme!
Bağdat'taki göstericilerin dostu 'tuk tuklar' Bağdat'taki göstericilerin dostu 'tuk tuklar'
Gigi Datome son 10 yılın en iyi takımına aday Gigi Datome son 10 yılın en iyi takımına aday
AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu
Filip Novak Trabzonspor'da kalıcı olmak istiyor Filip Novak Trabzonspor'da kalıcı olmak istiyor
İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar: Barış Pınarı Harekatı PYD'nin bitmesi demektir İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar: Barış Pınarı Harekatı PYD'nin bitmesi demektir
Fatih Terim: 'Kaldırın başınızı, henüz hiçbir şey kaybetmedik' Fatih Terim: 'Kaldırın başınızı, henüz hiçbir şey kaybetmedik'
PKK'lı teröristler korkusundan mağaralarından çıkamaz hale geldi PKK'lı teröristler korkusundan mağaralarından çıkamaz hale geldi
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Savunma sanayisinde ve savunmada güçlü olmalıyız. Savunma Sanayii Başkanı Demir: Savunma sanayisinde ve savunmada güçlü olmalıyız.

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Kasım 2019 Cuma 14:28:01 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 14:33:25

İnsanlık dışı olayda yeni gelişme!

MUŞ'un Bulanık ilçesinde köpeğe eziyet edildiğine dair görüntüler üzerine başlatılan idari soruşturmada, belediyede görevli 1 veteriner ile 2 temizlik işçisi açığa alındı.

Bulanık Belediyesi personelinin bir sokak köpeğine eziyet ederken çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Olayın ardından Muş Valiliği harekete geçti. Valilik tarafından, adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu. Bulanık Belediye Başkanı HDP'li Adnan Topçu ise yaptığı yazılı açıklamada, ilgili personel ile ilgili idari ve yasal işlemler başlatıldığını duyurdu.

Sosyal paylaşım hesaplarından Bulanık Belediyesi'ne tepkiler devam edince belediye tarafından ikinci bir yazılı açıklamada yapıldı. 1'i veteriner, 2'si temizlik işçisi olmak üzere 3 personelin açığa alındığına vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sosyal medyaya yansıyan ve bununla beraber belediyemize yöneltilen şikayetlerden dolayı ne kadar üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. Olayın personeller tarafından bize aktarılan süreci, bir vatandaşın şikayeti üzerine, evlerine uyuz olmuş bir köpeğin girdiği bilgisi ile belediyenin veteriner hekimi ve yanındaki personeller ile gittiği ve o esnada bu olayların yaşandığı, köpeğin aşı vurulduktan sonra salıverildiği bilgisidir. Belediye personelleri köpeğin bulunması için gerekli çalışmalarını sürdürüyor. Belirtmek isteriz ki; bu yaşanan olayı asla savunmuyoruz. Parti politikamızda da bu açıkça belirtilmiş, insani olarak bakış açımızda da bu tarz yaklaşımları asla kabul etmiyoruz. Üzerinde hassasiyet ile durduğumuz ve duracağımız bu konuda haberdar olduğumuz andan itibaren gerekeni yaptık ve olaya dahil olan 3 personele belediyemizce soruşturma açılmış ve görevlerinden açığa alınmışlardır. Bu tarz olayların bir daha yaşanmaması adına elimizden geleni yapacağımızı tüm kamuoyuna belirtmek isteriz. İdari sürecin takibi ve sonuçlandırılması için işin takibinde kalacağız. Gelişmeleri kamuoyunda paylaşmaya devam edeceğiz."


KÖPEK KORUMA ALTINA ALINDI

Muş'un Bulanık ilçesinde belediye personeli tarafından eziyet edilen sokak köpeği bulundu. Köpeğin tedavi edilmek üzere koruma altına alındığını belirten Bulanık'ın HDP'li Belediye Başkanı Adnan Topçu, yaşananları tasvip etmediklerini söyledi. Hayvan haklarına saygılı olduklarını belirten Belediye Başkanı Topçu, "Ancak, bizim için çok ciddi sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıldı, linç edilmeye çalışıldık. Biz kesinlikle bu konuyu tasvip etmediğimizi ve tasvip etmeyeceğimizi de belirttik. Vatandaşın talebi üzerine ‘hasta ve uyuz olan bir köpeğin evlerinde olduğu’ ihbarı üzerine belediye personeli bizim de haberimiz olmadan olay mahalline gitmiş. İlk önce köpeği tedavi etmek amacıyla almaya çalışmışlar. Ancak talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldık ve bu konuyla ilgili zaman zamanda açıklamalarda bulunduk" dedi.

İğne ile öldürülmeye çalışıldığı ileri sürülen köpeğin bulunduğunu aktaran Başkan Topçu, "Bazı açıklamalarda köpeğin iğne ile öldürülmeye çalışıldığı, sonrasında kafasında küreklen vurdurularak öldürülmeye çalışıldığı ve daha sonrada silah kullanılarak köpek öldürüldüğü ileri sürüldü. Bu açıklamalar kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır. Biz bunları kabul etmiyoruz. Belediyenin bütün çalışmaları, çabaları doğrultusunda hasta köpek bulundu. Şuanda da tedavi edilmek üzere koruma altına alınmıştır. Belediyemiz bu konuda kesinlikle bu olayın üzerinde duracaktır. Bu işle ilgili olan kişiler açığa alınmıştır ve haklarında da yasal işlemler başlatılmıştır. Bununda takipçisi olacağız. Bir daha bu tür olayların, bu gibi vakaların oluşmaması için, gelişmemesi için gerekli hassasiyeti de göstereceğiz" diye konuştu.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ