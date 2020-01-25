25 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 22:54:35
İngilizlere Teke tavsiyesi
The Daily Telegraph’ın seyahat yazarları, Avrupa'nın en iyi 40 sahilini seçti. Tarihle doğanın kucaklaştığı Teke Yarımadası sıralamada ilk 4'e girdi.
Ender TÜRKKAN
İngilizler, 10 ayrı kategoride Avrupa'nın en iyi 40 sahilini seçti. Diğer ülkelerin deniz kıyısındaki kentlerinin yer aldığı listeye Türkiye’den ise 200'e yakın plajı barındıran iki yarımada girdi. The Daily Telegraph’ın seyahat yazarları, kültür meraklılarına Likya soyunun başkenti Teke Yarımadası'nı, su sporları tutkunlarına da Ege ve Akdeniz’in kucaklaştığı Datça Yarımadası'nı önerdi.
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