İngilizlere Teke tavsiyesi

  • Bist 100
    122142
  • Dolar
    5,9448
  • Euro
    6,5556
  • Altın
    297,9050
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Elazığ'da 4.3 şiddetinde deprem oldu Elazığ'da 4.3 şiddetinde deprem oldu
Gezin'de enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı Gezin'de enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı
Real Sociedad, Vedat Muriqi için Fenerbahçe ile temasa geçti Real Sociedad, Vedat Muriqi için Fenerbahçe ile temasa geçti
TSK'ya ait 9'uncu nakliye uçağı Elazığ'a ulaştı TSK'ya ait 9'uncu nakliye uçağı Elazığ'a ulaştı
MSB ve Genelkurmayda arama kurtarma faaliyetlerine destek için kriz masası oluşturuldu MSB ve Genelkurmayda arama kurtarma faaliyetlerine destek için kriz masası oluşturuldu
İHH’den deprem bölgesine yardım seferberliğİ İHH’den deprem bölgesine yardım seferberliğİ
AB'den Elazığ'daki deprem için 'dayanışma' mesajları geldi AB'den Elazığ'daki deprem için 'dayanışma' mesajları geldi
Deprem yardımları askeri kargo uçaklarıyla bölgeye gönderiliyor Deprem yardımları askeri kargo uçaklarıyla bölgeye gönderiliyor
Berna Laçin'in depremle ilgili provokasyonuna tepki! 'Hop güncelleme 6.5' Berna Laçin'in depremle ilgili provokasyonuna tepki! 'Hop güncelleme 6.5'
AFAD'dan Elazığ depremi açıklaması: 7 gün 24 saat çalışma esasına geçildi AFAD'dan Elazığ depremi açıklaması: 7 gün 24 saat çalışma esasına geçildi
RTÜK Başkanı Şahin'den depreme ilişkin haberlerde 'hassasiyet' çağrısı RTÜK Başkanı Şahin'den depreme ilişkin haberlerde 'hassasiyet' çağrısı
Trabzonspor son teklifini sunacak Trabzonspor son teklifini sunacak
Türkiye, Elazığ ve Malatya'da can kaybına neden olan deprem için seferber oldu Türkiye, Elazığ ve Malatya'da can kaybına neden olan deprem için seferber oldu
Galatasaray'da yaşananların perde arkası Galatasaray'da yaşananların perde arkası
Ruslar Emre Belözoğlu'na hayran kaldı Ruslar Emre Belözoğlu'na hayran kaldı
Anadolu Efes deplasmanda gücünü gösterdi Anadolu Efes deplasmanda gücünü gösterdi
Bakanlar deprem bölgesinde! İnceleme sonrası ilk açıklama geldi Bakanlar deprem bölgesinde! İnceleme sonrası ilk açıklama geldi
Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'dan depremle ilgili dezenformasyon uyarısı AFAD'dan depremle ilgili dezenformasyon uyarısı
Elazığ'da enkazdan 2 kişi sağ çıkarıldı Elazığ'da enkazdan 2 kişi sağ çıkarıldı
Deprem sırasında kalp krizi geçiren muhtar yaşamını yitirdi Deprem sırasında kalp krizi geçiren muhtar yaşamını yitirdi
Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan: İlçe merkezinde can kaybı yok Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan: İlçe merkezinde can kaybı yok
Kandilli: Elazığ'da artçılar bir hafta sürebilir Kandilli: Elazığ'da artçılar bir hafta sürebilir
Başkan Erdoğan’dan Elazığ depremi açıklaması: Kurumlarımız gerekli tedbirleri almaktadır Başkan Erdoğan’dan Elazığ depremi açıklaması: Kurumlarımız gerekli tedbirleri almaktadır

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 22:54:35

İngilizlere Teke tavsiyesi

The Daily Telegraph’ın seyahat yazarları, Avrupa'nın en iyi 40 sahilini seçti. Tarihle doğanın kucaklaştığı Teke Yarımadası sıralamada ilk 4'e girdi. 

Ender TÜRKKAN

İngilizler, 10 ayrı kategoride Avrupa'nın en iyi 40 sahilini seçti. Diğer ülkelerin deniz kıyısındaki kentlerinin yer aldığı listeye Türkiye’den ise 200'e yakın plajı barındıran iki yarımada girdi. The Daily Telegraph’ın seyahat yazarları, kültür meraklılarına Likya soyunun başkenti Teke Yarımadası'nı, su sporları tutkunlarına da Ege ve Akdeniz’in kucaklaştığı Datça Yarımadası'nı önerdi. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ