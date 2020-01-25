İngilizlere Teke tavsiyesi

Ender TÜRKKAN

İngilizler, 10 ayrı kategoride Avrupa'nın en iyi 40 sahilini seçti. Diğer ülkelerin deniz kıyısındaki kentlerinin yer aldığı listeye Türkiye’den ise 200'e yakın plajı barındıran iki yarımada girdi. The Daily Telegraph’ın seyahat yazarları, kültür meraklılarına Likya soyunun başkenti Teke Yarımadası'nı, su sporları tutkunlarına da Ege ve Akdeniz’in kucaklaştığı Datça Yarımadası'nı önerdi.