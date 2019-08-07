İngiliz mahkemesi, Türk işletmeciyi haklı buldu, 30 bin sterlin ödenmesine hükmetti

Marmaris'te 3 yıl önce kaldıkları 4 yıldızlı otelde zehirlendikleri iddiasıyla ülkesindeki mahkemede dava açan İngiliz Martin Thomas Brown (39) ve Lindsey Brown (36), davayı kaybetti. Bunun üzerine karşı dava açan otel yönetimi ve tur şirketi, İngiliz mahkemesince haklı bulunurken, turist çiftin 30 bin sterlin ödemesine hükmedildi. Otelin sahibi Emre Deliveli, "Birçok konaklama tesisleri bu tür asılsız iddialarla zor duruma düşürülüyor. İngiltere mahkemelerinde adalet yerini buldu" dedi.

İngiliz Martin Thomas Brown ve Lindsey Brown, iki çocuklarıyla birlikte tur şirketi aracılığıyla 27 Mayıs - 6 Haziran 2016 tarihinde Marmaris'e tatile geldi. İddiaya göre tatillerinin 3'üncü günü, kaldıkları Cumhuriyet Caddesi'ndeki 4 yıldızlı otelin barında eğlenen Martin Thomas Brown, yeni tanıştığı İngiliz bir arkadaşına, otelde çıkan yemekten zehirlendiği iddiasıyla ülkesinde tazminat davası açacağını söyledi. Durumu öğrenen İngiliz turist, anlatılanları otel yönetimine aktardı. Otel personeli, Martin ve Lindsey Brown çiftini takibe aldı. Tatillerine bitimine üç gün kala Martin Brown, resepsiyona gelerek otelde zehirlenme yaşadığını söyledi. Martin ve Lindsey Brown, otel doktoru tarafından yapılan kontrol sonrası özel bir hastaneye götürülerek, çeşitli tahliller yapıldı. Yapılan tahlillerde, zehirlenme bulgusuna rastlanılmadı. Otele getirilen Brown ailesi, odasına gidip, 15 dakika sonra havuz başına geçti. Otel personelinin takip ettiği Martin Brown, bir süre sonra çalan hareketli müzikler eşliğinde havuz başında dans ettiğini gördü. Otel yönetimi, havuz başındaki kamera görüntülerini sakladı. Otel yönetimi, turist ailenin bir şikayeti halinde tüm delil ve belgeleri topladı. Brown ailesi, 2 haftalık tatillerini bitirdikten sonra İngiltere'ye döndü. İngiliz aile, 2016 yılı sonuna doğru İngiltere'nin Manchester şehrindeki mahkemeye tatil yaptığı otelde zehirleme yaşadığı iddiasıyla şikayette bulundu ve otel işletmesine 20 bin sterlin tazminat davası açtı. İngiliz ailenin avukatı, uzlaşmak için otel yönetimiyle görüştü. Otel yönetimi ise elindeki belge, video ve ses kayıtlarını gönderdi. İngiliz ailenin avukatı, otel yönetimini haklı bularak davadan çekildi.

OTEL İŞLETMECİLERİ İŞİN PEŞİNİ BIRAKMADI

Olayın peşini bırakmayan otel sahibi Emre Deliveli (44) ve tur şirketi, aile hakkında İngiltere mahkemelerinde suç duyurusunda bulunarak 30 bin sterlin tazminat davası açtı. Emre Deliveli ve tur şirketi yetkilileri, avukatları eşliğinde İngiltere'de 2 yıl süren davanın tüm duruşmalarına katıldı. Bir hafta önce İngiliz mahkemesi, Martin Thomas Brown ve Lindsey Brown hakkında 'Yalan beyanda bulanarak kurumsal bir firmanın ticari yaşamını etkilemeye çalışmak' suçundan 30 bin sterlin para cezasına çarptırdı. Para bir ay içinde ödenmediği takdirde, hapis cezası uygulanacağına hükmetti.

'ADALET YERİNİ BULDU'

DHA'ya açıklama yapan otelin sahibi Emre Deliveli, şunları söyledi:

"Kişilerin yalan beyanda bulunduklarına dair belgeleri avukatlık firmasına göndermiş, avukatlık firması ise bizleri haklı görüp davadan çekilmişti. Kişi daha sonra birçok kez tesisimizle irtibata geçip, yaptığı bu asılsız iddiadan pişman olduğunu dile getirmiş ve defalarca özür dilemişti. Acente ve tesisimiz yaşanılan bu durum karşısında karşı bir dava açarak bu kişileri, İngiltere mahkemesine şikayet etti. Tesis yetkililerimiz, İngiltere Manchester Mahkemesi'ne gitti. Hazırlanan belge, rapor ve video ile savunma verdi. Mahkeme sonucunda, çifte 30 bin sterlin ödeme cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararında belirlenen 1 ay içinde ödeme yapmazlarsa, hapis cezası alacakları belirtiliyor. Birçok konaklama tesisleri bu tür asılsız iddialarla zor duruma düşürülüyor. İngiltere mahkemelerinde adalet yerini buldu."

Otelin Operasyon Müdürü Baytugan Doğan (32) ise, "Evimize gelen misafirlerimize her zaman en üst seviyede hizmet veriyoruz. Oteller ve çeşitli işletmeler bu tür iftiralara çok maruz kalıyor. Adalet yerini buldu. Duyarlı bir İngiliz vatandaşının ihbarı ile ticari itibarımız yalanla sarsılmadı" dedi.

(DHA)