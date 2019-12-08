İneğe trafik cezası

Sarız ilçesine bağlı Şarlak mahallesinde besicilik yapan Duran Altunç adına, 3 gün önce muhtarlıktan trafik ceza tebligatı geldi. Evine gittiğinde tebligatı açıp okuyan Altunç, kâğıtta beslediği ineğin küpe numarasının yazılı olduğunu gördü.

HERKES ARAYIP SORUYOR

İlk başta ne olup bittiğine anlam veremeyen 55 yaşındaki adam, tebligatı tekrar tekrar inceledikten sonra ineğine ceza yazıldığını fark etti. Cezayı görünce şok olduğu söyleyen Altunç, şaşkınlığını “Hiç duyulmadık bir şey. Yayılan mala ceza yazılır mı. Bu olaya kimse inanmaz. İnanılacak gibi değil zaten. Şimdiye kadar siz hiç duydunuz mu. Çok kişi beni aradı. ‘Böyle bir şey var mıymış’ diye soruyor. Böyle bir ceza yedik. En sonunda oğluma git de, ‘Bunun ehliyetini alalım’ dedim” şeklinde anlattı.

‘YANIMIZDAN HİÇ AYIRMADIK’

“Birinin küpesi tutuyor ama diğer küpe bizim değil. Kar yağmadan önce otlanıyorlardı ama yağdıktan sonra gidemedi. İçeride kaldılar. Tebligatta yola çıktığı söyleniyor ama biz hayvanları hiç boş bırakmadık. Devamlı yanında bulunduk. Devletin kestiği parmak acımaz. Yapacak bir şey yok” diyerek cezayı ödeyeceğini açıkladı.