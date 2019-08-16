İncir ağacında boğuldu

Bir süre sonra dengesini kaybederek düşen Çivi’nin boynu, 2 dal arasında sıkıştı. Bu sırada tarlada domates toplayan ailesi, Çivi'yi hareketsiz şekilde ağaçta asılı görünce, ağaca çıkarak yere indirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaşlı adamın boğulduğunu belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.