16 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 22:09:51
İncir ağacında boğuldu
Bursa Nilüfer’de, ailesiyle birlikte kendisine ait tarlaya giden Selahattin Çivi (65), incir toplamak için 6 metre yüksekliğindeki ağaca çıktı.
Bir süre sonra dengesini kaybederek düşen Çivi’nin boynu, 2 dal arasında sıkıştı. Bu sırada tarlada domates toplayan ailesi, Çivi'yi hareketsiz şekilde ağaçta asılı görünce, ağaca çıkarak yere indirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaşlı adamın boğulduğunu belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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