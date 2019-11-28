İnanılır gibi değil!

Yaptığı televizyon programında kendisine vahiy geldiğini iddia ederek vatandaşların dini duygularını sömüren ve kamuoyunda ‘Sahte peygamber’ olarak bilinen 86 yaşındaki İskender Erol Evrenesoğlu, tedavi gördüğü Amerika’da 6 gün önce solunum yetmezliği sonucu yaşamını yitirmişti. Evrenesoğlu’nun cenazesi defnedilmek üzere dün memleketi Bursa'ya gönderildi. Pınarbaşı mezarlığında, öğle vakti kılınması planlanan cenaze namazı, güvenlik gerekçesiyle Hamitler mezarlığında kılındı.

TABUTA YAKLAŞTIRMADILAR

Bursa Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nden saat 11.00 sıralarında yakınları tarafından alınan cenaze, sivil polislerin yer aldığı konvoyla, toprağa verileceği mezarlığa getirildi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenazede, tabutu taşıyan aracın mezarlığa girmesiyle, bazı müritlerinin feryat edip ağladıkları görüldü. İskender Erol Evrenesoğlu’nun kurucusu olduğu Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı'nın (MİHR) üyeleri, tabutun çevresini sarıp, kimseyi yaklaştırmadı. Tabutun üzerine karanfil ve Kuran-ı Kerim koyan müritler, uzun süre gözyaşı döktü. Evrenosoğlu, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

DİYANET YASAKLAMIŞTI

90’lı yılların sonunda ABD’ye göç eden Evrenosoğlu, vakıf kurarak, televizyon ve çeşitli yayınlarla Türkiye’de faaliyetlerine devam etmişti. Kendisine vahiy geldiğini ve 'Risalet Nurları' isimli kitabın Allah tarafından yazdırıldığını iddia eden Evrenesoğlu’nun kurucusu olduğu vakıf da Diyanet İşleri’nce sakıncalı olduğu gerekçesiyle, 2019 yılı ocak ayında kapatılmıştı.