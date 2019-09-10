'İmzalarımız kalıcı' diyen driftçi magandalar trafiği böyle tehlikeye attı

Ne parası ne de cezası magandaları, drift yapmaktan uzak tutmuyor. Bir düğün için Karadeniz Sahil Yolu’nda yer alan ceplerde toplanan magandalar, dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketini yaptı.

"YAKIYORSAK SEBEBİ VAR"

Trafiği tehlikeye düşüren hareketlerini sürdüren lüks otomobilli magandalar, ardından Beşirli Mahallesi'ndeki bir kavşağı trafiğe kapattı. Ortalığı toza dumana katan magandalar, cep telefonu ile görüntülendi. Aynı magandalar, görüntüleri “Yakıyorsak sebebi var.” notuyla bir de sosyal medyadan paylaştı.

ALKIŞLARLA DRİFTE DESTEK VERDİLER

Videoyu kendi hesabına yükleyen F.E. isimli magandanın drift gösterisi, otomobilin etrafına toplanan vatandaşlar tarafından da alkışla karşılandı.



MEYDAN OKUDU

Bir diğer maganda ise hesabına yüklediği videoda, "Durduramazsınız feda olsun, imzalarımız kalıcı." diyerek adeta meydan okudu.







