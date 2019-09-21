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21 Eylül 2019 Cumartesi 20:02:40 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 20:19:44

İmamoğlu'nun Neslican Tay'ın ailesini ziyaret fotoğraflarını paylaşması tepki çekti

Ekrem İmamoğlu'nun dün hayatını kaybeden Neslican Tay'ın anne ve babasını ziyaret ettiği sırada çektirdiği fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması tepki topladı.

Kansere karşı verdiği mücadelede umut ve azmiyle örnek olan Neslican Tay'ın hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'ye büyük üzüntü yaşattı.

Neslican’ın ailesi acısını yaşarken, hastaneye gelen Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret sırasında acılı anne ve baba ile çektirdiği fotoğrafları Twitter hesabından paylaşması tepki topladı.

İmamoğlu'nun paylaşımının altına yorum yapan kullanıcılar paylaşımı acılı ailenin fotoğraflarının bu şekilde paylaşılmasının yakışıksız olduğunu belirterek tepki gösterdi.

BU PAYLAŞIMINIZ HİÇ OLMAMIŞ

Fotoğraflı paylaşıma gelen bazı yorumlar şöyle:

Bu paylaşımınız hiç olmamış. Ayıp, acılı aileye saygınız olsaydı bari bunu paylaşıp reklam yapmayı düşünmeden önce.

Bunu bir ajans veya gazete paylaşsa yine neyse de, siyasilerin acılı insanların acısını fotoğraflayıp bir de paylaşması çok yanlış çok ayıp. haluk levent aynı ayıbı etmemiş mesela. bunun için tebrik edilmez ama saygısına teşekkür ederim

Kendi reklamınız uğruna;güzel evlatlarının ölümüyle yıkılmış anne babanın resimlerini paylaşmanızı kınıyor ve yaptığınızı etik bulmuyorum.Samimi olun,bırakın bu sahte sanal şeyleri!Aileyi teselli bu şekilde olmaz,anlıyorum ki 1.dereceden yakınınızı kaybetmemişiniz anlamıyorsunuz!

Fotoğrafı bu şekilde vermek ne kadar doğru? Tamam siyasetçisiniz ama evlatlarını henüz kaybetmiş insanların biçare hallerini paylaşmaya gerek var mıydı? Sadece yazsaydınız yanlarında olduk destek verdik deseydini inanırdık zaten size.

O MESAJA 'ŞOV' TEPKİSİ

Ayıp kardeşim.ayip bari bunu siyasetine şovuna alet etmeyin.Siyasetten bağımsız söylüyorum.Nereye kadar gidecek bu şovun arık yeter.

Sayın Baskan,
Odaya fotoğraf makinesi, kamera ile girmek aileyi rahatsız edebilir.
Samimiyetinize güveniyoruz ancak bu tarz destek görüşmelerinde sosyal medya ekibimiz sizle gelmese daha yerinde olur diye düşünüyorum

Bu sekilde poz verip paylasmaya gerek var miydi gercekten

Bu paylasimin derhal kaldirilmasi lazim. Bu cok cok ayip bir paylasim. Acili insanlarin bu halini paylasmadan da bas sagligi dilenebilir.

İZİN ALDINIZ MI?

Umarım bu fotoğraf paylaşımı için aileden izin almışsınızdır en azından, aksi takdirde pek yakışıksız.

Bu paylaşımınız hiç olmamış. Ayıp, acılı aileye saygınız olsaydı bari bunu paylaşıp reklam yapmayı düşünmeden önce.

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