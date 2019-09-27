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27 Eylül 2019 Cuma 19:22:56 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 19:46:41

İmamoglu’nun yalan mağduriyet hesabını Vali bozdu

İBB Başkanı İmamoğlu hem İstanbul ile ilgili en üst düzey toplantıya genel sekreter yardımcısını gönderdi hem de yanlıları ve trolleri üzerinden davet edilmedi’ mağduriyeti yaratmaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar ve valinin katıldığı İstanbul Depremi’nin konuşulduğu toplantıya CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katılmadı.

Gün boyu CHP yanlısı medya, CHP milletvekilleri ve sosyal medya trolleri “İmamoğlu davet edilmedi” kampanyası yürüttü.

İmamoğlu da, “davet alıp almadığı” yönündeki sorulara, “Genel sekreter yardımcımız ve ilgili arkadaşlarımız orada” diyerek cevap verdi.

İmamoğlu’nun net konuşmaması üzerine Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı.

Açıklamada, İmamoğlu’nun da katıldığı bir gün önce yapılan toplantıda ikinci toplantının bilgisinin verildiği ve katılımcıların davet edildiği vurgulanarak, “İBB Başkanı‘nın davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” denildi. Açıklamadan sonra, sosyal medyada yalan haberi yayan ve yorum yapan CHP yanlısı unlu ışınların paylaşımlarını düzeltmememesi dikkat çekti.

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