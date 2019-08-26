İlla katletmesi mi lazım?

İstanbul'da bir markette 30 Temmuz günü Azime T, erkek çalışma arkadaşının saldırısına uğradı. Azime T’yi darp eden kişi daha sonra boynundan tutarak yere düşürdü.

DARP RAPORU ALDI

Saldırgan yerdeki Azime T’yi tekmeledi. Azime T’yi dakikalarca darp eden şahıs, kadını hastanelik edene kadar durmadı. Üstelik iddiaya göre bu sırada marketteki vatandaşların kadının yardımına koşmak yerine kaçmayı tercih etti. Hastaneye giden Azime T, darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu. Şahıs, ekiplerce gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen saldırgan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TEDHİTLERİ SÜRÜYOR

Serbest kalan saldırganın tehditlerini sürdürdüğünü kaydeden Azime T. saldırı anlarının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi.