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19 Temmuz 2019 Cuma 13:47:44 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 13:49:20

İlkokula başlama yaşı tablosu! İlkokula başlama yaşı kaç oldu?

İlkokula başlama yaşı tablosu herkes tarafından merak ediliyor. İlkokula başlama yaşı kaç oldu? sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2019-2020 eğitim yılı takvimini geçtiğimiz günlerde duyurdu. 2019-2020 eğitim takvimine göre bu sene okullar 1 hafta erken yani 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. İlkokula başlama yaşı 27 Haziran 2019 tarihinde mevzuatta yapılan değişiklik ile 66 aydan 69 aya çıkarılmış olup, aynı zaman da 10 Temmuz 2019 tarihinde yönetmelik de bu kapsamda değiştirilmiştir.İlkokula başlama yaşı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İlkokula başlama yaşı tablosu tüm veliler tarafından araştırılıyor. İlkokula başlama yaşı kaç oldu? merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencileri bekleyen değişiklikleri açıkladı. 2019-2020 eğitim takvimine göre bu sene okullar 1 hafta erken yani 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. Peki, bu sene 1. sınıfa başlama yaşı kaç olacak? İlkokula başlama yaşı  27 Haziran 2019 tarihinde mevzuatta yapılan değişiklik ile 66 aydan 69 aya çıkarıldı. İlkokula başlama yaşı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler... 

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI TABLOSU! 
Milli Eğitim Temel Kanunun 22. maddesinde ve Yukarıda anılan yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır.

Bu maddede ilkokul birinci sınıf için okula başlama yaşı 69 ayını tamamlayan çocuklardan başlar denilmektedir. Ayrıca kayıtların yapıldığı yıl için Eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir. 

69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir yıl ertelenebilir. Bu çocuklar isterlerse ana sınıfına gidebilirler. 

66 - 67 - 68 ayını tamamlayan çocukların velileri isterlerse dilekçe ise bu ay grubunda yer alan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebilir. 

72 aydan daha büyük çocuklar zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir. 

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU?
İlkokula başlama yaşı 27 Haziran 2019 tarihinde mevzuatta yapılan değişiklik ile 66 aydan 69 aya çıkarılmış olup, aynı zaman da 10 Temmuz 2019 tarihinde yönetmelik de bu kapsamda değiştirildi. 

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan bilgilere göre okullar, 9 Eylül 2019'da açılacak. Bu yıl uygulamaya geçecek olan yeni sisteme göre 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.

Yarıyıl tatili ise, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek.

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

 

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