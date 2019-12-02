02 Aralık 2019 Pazartesi 08:22:01 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 08:49:47
İlk kar tatili haberi Erzincan'dan geldi
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini sürdürüyor. İlçede taşımalı eğitim uygulanan yerlerde okular tatil edildi.
Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
İHA
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