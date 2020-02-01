İlişkilerde sancılı bir dönem

Astrolog Aşkın ŞENGÜN

Ay pazartesi günü büyük çoğunluğunda İkizler burcunda olduğu süreçte özellikle oldukça hareketli ve iletişimin arttığı bir dönemi anlatabilir. Aynı gün Merkür, Balık burcuna girmesiyle birlikte Ay ile Merkür arasında olan zorlayıcı duygularımız ile zihin arasında kalmamıza neden olabilir. Bir anlamda duygusal karmaşa durumu olacağını anlatabilir.

ZİHİNSEL KARIŞIKLIK

Merkür, Balık burcunda zararlı olarak kabul edilir. Merkür, Balık burcunda iken düşünme süreçlerimiz daha görsel, sezgisel ve yaratıcıdır. Özellikle düşüncelerimizi, iletişim tarzımıza ve duygu dünyasına renk katacaktır ayrıca iyi tahminlerde bulunma ve sezgisel olarak karar verme süreci içinde olabiliriz. Ancak sezgisel yönden iyi durumda olsak da bu durum Merkür’ün doğasına aykırı bir durumdur. Merkür zihinsel faaliyetleri akıl ile ilişkilendiren gezegendir, o nedenle Balık burcunda iyi çalışmaz. Salı günü ise Neptün ile Ay karesi etkin olduğundan dolayı duygusal anlamda ve yine zihinsel karışıklar anlamında daha derin ayrımlar meydana gelebilir. Bu anlamda kararsızlık, kendini yönsüz hissetme gibi duygular oluşur. Çarşamba günü ise Ay ile Venüs arasında olan kare açı özellikle ilişkilerde arada kalma ve duygusal baskı getiren koşulları ortaya koyabilir. Bu nedenle yine duygusal anlamda belirsizlikler yaşanabilir.

DOLUNAY BİTİŞLERİ

Çarşamba günü gece Ay, Yengeç burcuna girmesi ile birlikte duygusal anlamda güven arayışının hakim olduğu bir dönem olacaktır. Özellikle ev ve aile hayatına ait durumlar önem kazanacaktır. Bu zaman içinde özellikle Ay ile Satürn ve pluto karşıtı olduğu cuma günü duygusal anlamda çok kırılgan bir dönem ortaya çıkabilir. Ay'ın cumartesi günü Aslan burcuna girmesiyle birlikte Aslan'da bir dolunay meydana gelecek. Dolunaylar yapısı gereği bitişleri anlatır. Aslında ilişkiler üzerinde daha ayrılıkçı olayları anlatır. Bu dönemde ayrılıklar daha çok görülebilir.

KOÇ

Çarşamba gününe kadar Ay, İkizler burcunda olacağı süreçte yakın çevre kardeşler alanında mücadeleci durumlar olabilir. Çarşamba gününden itibaren Ay, Yengeç burcunda olacağı zaman diliminde aile hayatıyla ilgilenmek bir anlamda sorumluluklar üstlenmek gerekebilir. Cuma gününden itibaren ise Ay, Aslan burcuna girmesi ile birlikte ilişkiler de ego ve kimlik sorunu ortaya çıkmaya başlayabilir. Ayrıca cumartesi günü Aslan burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu dönem özellikle aşk hayatı ve çocuklarla ilgili sorunlar hayattan keyif alma açısından sıkıntılar oldukça yorabilir.

BOĞA

Parasal ve maddi açıdan zorlayıcı koşullar olacağını açıklayabilir. Bir anlamda maddi konular da dalgalı durumlar yaşanabilir. Yakın çevre kardeşler alanında kendinizi güvende hissetmek ve duygularınızı paylaşma isteği görülebilir. Ruhsal anlamda bu o kadar da kolay olmayabilir. Aile hayatında kendinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. Ev ve aile hayatı açısından oldukça yorucu bir zaman dilimi olabilir. Özellikle ev hayatında sorumluluk artışı ya da evde tamiratlar, sorunlar olduğundan dolayı ev ve aile hayatının da yansıması olabilir.

İKİZLER

Bu dönem özellikle Ay, İkizler burcunda olacağı çarşamba gününe kadar, duygusal anlamda kararsız durumlar ve bir anlamda dalgalı durumlar nedeniyle bir işe karar vermede zorluklar yaşanabilir. Çarşamba gününden itibaren Ay, Yengeç burcunda olacağı bu dönem parasal ve maddi anlamda güvende olma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Kötü günler için köşeye para atma fikri ortaya çıkabilir. Cumartesi günü Ay, Aslan burcuna girmesiyle birlikte Aslan burcunda olan dolunay da bu dönem daha çok yakın çevre akraba kardeşler alanında zorlanmalar olabilir.

YENGEÇ

Ruhsal anlamda içe dönme durumları olabilir. Bir anlamda içsel hesaplaşmalar yaşanabilir, kendi kendine konuşmalar içsel rahatlama açısından iyi gelebilir. Yakın dostlarınız ile konuşmalar dahil iyi gelebilir. Çarşamba gününden itibaren ise ay yengeç burcunda olacağı süreçte oldukça dalgalı bir kişilik sergilemek zorunda kalabilirsiniz. Bir anlamda duygularınız ile hareket ettiğiniz bir dönem olabilir. Cumartesi günü ise Ay Aslan burcunda olan dolunay nedeniyle bu dönem kendi paranız ve kaynaklarınız alanında maddi açıdan zorlayıcı koşullar meydana gelebilir.

ASLAN

Sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında zorlanmalar ve güç mücadelesi olabilir. Maddi açıdan da bir bakıma özellikle borç ve krediler alanına dikkat edilmelidir. Çarşamba gününden itibaren ise Ay, Yengeç burcunda olacağı süreçte duygusal anlamda kırılmalar ve içe dönme durumları olabilir. Kendi ego ve kişiliğinizi koruma fikri ön plana çıkabilir. Cumartesi günü Ay, Aslan burcunda olacağı bu zaman diliminde Aslan burcunda olan dolunay, bireysel açıdan atak ve kişisel bazda projeler açısından olumsuz sonuçlanacak durumlar olabilir.

BAŞAK

Kariyer ve iş hayatında oldukça dalgalı bir dönem yaşanabilir. Bir anlamda kendi fikir ve düşüncelerinizi ortaya koyma açısından sorunlar olabilir. Çarşamba gününden itibaren Ay Yengeç burcunda olacağı süreçte arkadaşlar ve sosyal alanlarda güvende olma isteği hakim olabilir. bir bakıma duygusal açıdan güvende olma isteği diyebiliriz. Cumartesi gününden itibaren ise Ay Aslan burcunda dolunay olacağından özellikle ruhsal sağlık ve maddi maddi kayıplar açısından oldukça zor bir dönem olabilir. Bu dönemde daha çok yoga meditasyon gibi şeylere yönelme getirebilir.

TERAZİ

Çarşamba gününe kadar, kendi fikirleriniz ve düşünceleriniz alanında dalgalı bir dönem olabilir. Bu günlerde kitap okuma gibi faaliyetlerden zevk alabilirsiniz. Çarşamba gününden itibaren Ay Yengeç burcunda olacağı süreçte kariyer ve iş hayatında dalgalı durumlar yaşanabilir. Bu alanda duygusal açıdan güvende olma isteği de hakim olabilir. Cumartesi günü ise Ay Aslan burcunda dolunay olacağından bu dönem özellikle arkadaşlar sosyal gruplar gibi alanlarda çatışma ve gerginlik getirici olabilir. İlişkiler de aynı şekilde gerginlikler yorucu olabilir.

AKREP

Parasal sıkıntılar yaşanabilir. Çarşambadan itibaren kendi fikirleriniz ve görüşlerinize bir anlamda kendi duygularınızı katma isteği görülebilir. Cumartesi günü ise Ay, Aslan burcunda olacağından dolayı Aslan burcunda dolunay yaşanacak. Kariyer ve iş hayatı açısından oldukça zorlayıcı olabilir.

YAY

Yay burcu bu dönem özellikle Ay, İkizler burcunda olacağı çarşamba gününe kadar, özellikle ilişkiler ve evlilik ortaklık alanında dalgalı durumlar ve gerilimler yaşanabilir. Bir anlamda fikirsel anlamda uyuşmazlıklar zorlayıcı olabilir. Çarşamba gününden itibaren Ay Yengeç burcunda olacağı süreçte ise parasal ve maddi anlamda duygusal güvence arayışı maddi anlamda başkalarına bağlı olduğunuz için maddi kaynaklar açısından zorlayıcı bir dönemi anlatabilir. Cumartesi günü ise Ay, Aslan burcunda olacağından dolayı, Aslan burcunda bir dolunay meydana gelecek.

OĞLAK

Sağlık çalışma ve gündelik hayatta oldukça stresli bir dönem olabilir. Çalışma arkadaşları ile iletişim sorunları su üstüne çıkabilir o nedenle bu dönem kimse ile fikirsel yönden çatışma içinde olmamak iyi olacaktır. Çarşamba gününden itibaren Ay, Yengeç burcunda olacağı süreçte ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık alanında duygusal anlamda güvende olma ihtiyacı ön planda olabilir. Ancak bu alanda pek huzurlu bir dönem de olmayabilir. Dolunay'da kredi ve borçlar alanında zorlayıcı koşullar olabilir. Parasal kaynaklar açısından zorlanmalar olabilir.

KOVA

Aşk hayatında ya da çocuklarla ilgili fikirsel anlamda görüş ayrılıkları olabilir. Çarşamba gününden itibaren Ay, Yengeç burcunda olacağı süreçte çalışma hayatında ve gündelik hayatta zor bir dönem olabilir. Ayrıca mide üşütmesi gibi sorunlar yaşanabilir.

BALIK

Aile ve ev hayatında dalgalı bir dönem yaşanabilir. Hayatında duygusal yönden çok gel git durumların olduğu bir dönem yaşanabilir. Fikirsel yönden görüş ayrılıkları can sıkıcı olabilir. Çarşamba gününden itibaren aşk hayatında ya da çocuklar ile ilgili konular da duygusal yönden güvende olma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bir anlamda bu alanda sorunlar da yorucu da olabilir. Cumartesi günü ise Ay, Aslan burcunda olacağından dolayı aslan burcunda olan dolunay da, bu dönem özellikle sağlık ve çalışma hayatında stres getirici koşullar yaşanabilir.