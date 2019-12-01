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01 Aralık 2019 Pazar 19:58:10 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 20:02:01

Ilgaz, Kartepe, Abant ve Düzce yaylalarına mevsimin ilk karı düştü

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe ve Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı ve Düzce'deki yaylalarda mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor.

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe, kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü. 

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre ölçüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

Ilgaz Dağı beyaza büründü

Kastamonu ile Çankırı sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne de mevsimin ilk karı düştü. 

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde etkili olan sağanak, yüksek rakımlarda kar yağışına dönüştü.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile 2 bin 500 rakımlı Küçük Hacet ve Büyük Hacet tepelerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen dağ, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel görüntüler oluşturdu. 

Kayak merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Ulaşım güçlükle sağlanıyor

Ilgaz Dağı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı kolaylaştıran Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni kullanmaları yasak olan tırlar, Ilgaz Dağı'nda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Tır sürücülerinin bazıları, ekiplerin yolu açması için araçlarını yol kenarında bekletiyor.

Karayolları ve trafik ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Abant'ta kar yağışı

Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda da kar yağışı başladı. Hafta sonu tatilini fırsat bilerek tabiat parkına gelenler, kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Tabiat parkının girişinde görev yapan jandarma ekipleri, sürücüleri kış lastiği takmaları konusunda uyardı.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yerini kar yağışına bıraktı. 

Gölyaka ilçesi Kardüz Yaylası, Beyköy beldesi Samandere mevkisi ve Kaynaşlı Topuk Yaylası kesiminde sabah saatlerinde etkili olan kar, bölgede beyaz örtü oluşturdu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişindeki Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Darıyeri Hasanbey ve Dipsizgöl mevkilerinde ise zaman zaman sis ve sağanak etkili oluyor.

Kara yolları ve polis ekipleri, güzergahlarda sürücüleri yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.

(AA)

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