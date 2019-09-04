İkiz plaka ile 1 milyon liralık vurguna 4 gözaltı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, bir kumaş fabrikasından ikiz plakalı TIR'a yüklenen 20 ton kumaşı yerine teslim etmeyerek ortadan kaybolan 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı. 1 milyon TL değerindeki kumaşlar sahibine teslim edildi.
Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren kumaş fabrikasından,1 milyon TL değerindeki 20 ton boyalı kumaş, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki alıcıya gönderilmek üzere TIR'a yüklendi. Ancak aradan geçen süreye rağmen kumaşlar, alıcıya teslim edilmedi. Bunun üzerine fabrika sahipleri Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na başvurdu.
Jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını da inceleyerek yaptığı çalışmada, TIR'da ikiz plaka kullanıldığı ve sürücünün Selçuk Yıldırım adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi kullandığını tespit etti.
Jandarma, ikiz plaka takılı çekiciyi İstanbul Beylikdüzü'nde terk edilmiş olarak buldu. Kumaşların yüklü olduğu dorsenin ise, İstanbul Eyüpsultan'da bir depoda tutulduğu belirlendi. Jandarma depoya düzenlediği operasyonda dorse ve içindeki çalıntı kumaşları ele geçirdi. Jandarma sürücü ile birlikte 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
Çalınan 20 ton kumaş ise sahibine teslim edildi.
(DHA)
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