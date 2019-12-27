İkinci Kapadokya'da spreyli vandallık

Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir sınırlarında yer alan, volkanik tüflerden oluşan ve jeolojik yapısıyla dikkat çeken Frig Vadisi’nde, kayalara oyulan mağaralar, bazı kendini bilmezlerin hedefi oldu. Frigler, Romalılar ve Bizanslılar tarafından kullanılan ve asırlara meydan okuyan kayamezarları, kiliseler, sığınma ve barınma amaçlı yapılan mağaraların duvarlarına sprey boya ve kesici aletlerle yazılar yazıldı.

İÇERDE ATEŞ YAKIYORLAR

Anadolu'nun önemli mirası olan ve dünyanın dört bir yanından turist çeken Frig Vadisi'nin son halini gören ziyaretçiler, hem üzüldü hem kızdı. Bırakılan çöplerden ve duvarlardaki duman islerinden mağaraların içinin piknik yeri olarak kullanıldığı anlaşıldı. Antalyalı profesyonel dağcı ve rehber Cuma Gök, son ziyaretlerinde mağaraların içinde piknik yapanları, ateş yakanları görünce üzüldüklerini anlatarak, bölgede herhangi bir uyarı levhası olmamasına da isyan etti.

DEFALARCA İHBAR ETTİK

Tarihi bölgedeki koruma çalışmalarının yetersiz kaldığını savunan Ayazini Köyü Muhtarı Sami Karakaya ise bölgede daha önce de defineciler tarafından defalarca kaçak kazı yapıldığını belirterek “Biz tespit ettiğimiz kaçak kazılarla ilgili anında ihbarda bulunuyoruz. Tüm çabamıza rağmen Ayazini Kilisesi başta olmak üzere, bazı yapılarda tahribat var” diye konuştu.