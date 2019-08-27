27 Ağustos 2019 Salı 17:30:08 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 17:32:13
Bir Emine Bulut vakası daha: Mukaddes D. eski eşi tarafından silahla vurularak yaralandı
Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda Mukaddes D. eski eşi tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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