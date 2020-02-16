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16 Şubat 2020 Pazar 21:50:59 | Son Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 21:51:56

İkinci el araç almak için geldiği şehirde parası çalındı! Hırsızların kimliği şoke etti

Niğde'ye, araç satın almak için gelen Erkan Gönger'in 30 bin TL'si, satıcının iki arkadaşı tarafından çalındı. İki şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalandı.

Olay, öğlen saatlerinde, Niğde Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Denizli'den kente araç satın almak için gelen Erkan Görgen, daha önce irtibat kurduğu satıcı Resul E. ile terminalde buluştu. Satın alacağı aracı kontrol eden Görgen, daha sonra 30 bin TL'yi aracın içine bırakıp, Resul E. ile sigorta işlemlerini yapmaya gitti. İşlemlerin tamamlanmasının ardından aracı dönen ikili, parayı bulamadı.

Bunun üzerine Görgen, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.  İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yapılan çalışmada çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntülerde aracın yanına gelen iki kişinin parayı alıp, kaçtığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmada bu iki kişinin Resul E.'nin arkadaşları olan Ç.O. ve V.E. olduğu belirlendi. Şüphelilerin adreslerinin tespit edilmesinin ardından Ç.O. ve V.E. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Para da Erkan Gönger'e teslim edildi.

DHA

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