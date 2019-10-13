İki kez çatıdan düştü, bu kez hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Çaycuma'da 2 yıl önce de çatıdan düşerek yaralanan ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören 71 yaşındaki Avni Dedeoğlu bu kez benzer bir kazadan kurtulamadı. Dengesini kaybederek çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesine bağlı Geriş köyünde yaşayan 71 yaşındaki Avni Dedeoğlu, kış öncesi tamir yapmak için iki katlı evinin çatısına çıktı. Dedeoğlu, dengesini kaybederek çatıdan düştü. Yaşlı adamın düştüğünü gören yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dedeoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Dedeoğlu'nun cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Dedeolu'nun iki yıl önce de çatıdan düştüğü ve bir süre yoğun bakımda kaldığı öğrenildi.
(İHA)
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