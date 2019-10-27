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27 Ekim 2019 Pazar 09:16:33 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 09:17:50

İki kadın öldürülmüş, bir kadın kaybolmuştu! Görüntü incelendi, elleri ele verdi

İzmir’de 2 Nisan’da kaybolan Özlem Akusta’nın kredi kartıyla para çekilmesi sırasında bankamatik kamerasının kaydettiği görüntüler, parayı çeken kişi ile şüpheli Yunus Kahraman’ın aynı parmak ve el yapısına sahip olduğunu ortaya çıkardı.

İzmir'de 2 kadının öldürülmesi ve bir kadının da bir yıl önce kayıplara karışmasının ardından yürütülen soruşturmalarda Yunus Kahraman ismi öne çıktı. İlk olay 1999'da yaşandı. Yunus Kahraman, yakın arkadaşı Volkan Kırlı'nın ablası Nilgün Kırlı'nın yanında çalışmaya başladı. Kasadan para çalındığını fark eden Nilgün Kırlı, şüphelendiği Kahraman'ı işten çıkardı. Ardından Yunus Kahraman evine ışıklıktan girdiği Kırlı'yı öldürdü.

GÖRÜŞTÜĞÜ SON KİŞİ

Ardından İzmir'de 2 Nisan 2018'de Özlem Akusta isimli kadınla ilgili kayıp başvurusu yapıldı. Aile Akusta'nın en son görüştüğü kişinin Yunus Kahraman olduğunu tespit etti. Ancak Kahraman, Akusta ile kaybolduğu gün Üçkuyular Fahrettin Altay Meydanı'nda buluşup ayrıldıklarını, Akusta'nın kendisine annesine televizyon bakacağını söylediğini anlattı.

Kahraman, Akusta ile ayrıldıktan sonra voleybol maçına gittiğini de iddia etti. Emniyet araştırmasında PTS ve HTS sorgusu yaptı. Yunus ve Özlem'in o gün Karaburun'a gittikleri ve Akusta'nın telefonunun 12.54'te kapandığı tespit edildi. Kahraman'ın da o saatlerde telefonun kapalı olduğu belirlendi. Kahraman'ın olaydan bir gün önce araç kiraladığı ve ikilinin bu araçla gittikleri de öğrenildi.

ELLERİ ELE VERDİ

Yeni Asır Gazetesi'nden Fatih Şendil'in haberine göre, Akusta'nın kredi kartıyla para çekilmesi sırasında bankamatik kamerasının kaydettiği görüntüleri inceleyen bilirkişi, parayı çekmeye çalışan kişi ile Yunus Kahraman'ın aynı parmak ve el yapısına sahip olduğunu tespit etti. Bilirkişinin raporuyla, Akusta'nın kartıyla parayı çeken kişinin Yunus Kahraman olduğunun kesinlik kazandığını öne süren avukat Eyüpcan Kanlıtepe, zanlının iki cinayet ve kayıp Özlem Akusta ile ilginç bağlantılarının bulunduğunu ve bunların hepsinin dosyalarda yer aldığını söyledi

CİNAYET SAATLERİNDE EVE GİRDİĞİ BELİRLENDİ

Akusta'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürerken 3. olay yaşandı. 18 Ağustos 2018'de Yunus Kahraman'ın teyzesi Gülümser Bulut'un cesedi evinde bulundu. Otopside cinayetin 72 saat önce işlendiği anlaşıldı.

Bulut'un evinin karşısındaki Gaffaroğlu Apartmanı'nın kameralarından, birinin eve girdiği ve 2 saat 48 dakika kaldığı tespit edildi.

Ancak evde parmak izine rastlanmadı. Soruşturmayı derinleştiren polis ise Özlem Akusta'nın kaybolması olayıyla ilgili teknik takip altında tuttuğu Kahraman'ın cinayet saatlerinde HTS kayıtlarından Bulut'un evine girdiğini belirledi.

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