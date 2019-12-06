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06 Aralık 2019 Cuma 16:30:11 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 16:30:56

İİT Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı İstanbul'da toplanacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi devletlerin sosyal kalkınmadan sorumlu bakanları, 7-9 Aralık'ta İstanbul'da toplanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nın 9 Aralık'taki "Bakanlar Oturumu"na Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek. Toplantıda üye ülkeler, sosyal kalkınmadan sorumlu bakanlar başkanlığındaki heyetlerle temsil edilecek.

Toplantı, İİT'nin kuruluşunun 50'nci yıl dönümünde, Türkiye'nin ev sahipliğinde, "Üye Ülkelerde Herkese Sosyal Eşitlik ve Refahın Sağlanması: Fırsatlar ve Zorluklar" temasıyla düzenlenecek.

Sosyal kalkınma alanında çalışmalar yapan uluslararası kuruluşların yanı sıra İİT'nin alt kuruluşlarının da katılacağı toplantıda, başta İslam alemi olmak üzere, sosyal kalkınma alanında atılması gereken ortak adımları görüşülecek.

İslam ülkelerinin sosyal kalkınmadan sorumlu bakanlarının ilk kez bir araya geleceği konferansın 7-8 Aralık'taki oturumlarında ise Kıdemli Memurlar Toplantısı yapılacak.

Bu arada heyetlerin, gündemdeki konulara ilişkin teknik görüşmeler yapması da bekleniyor.

İstanbul Bildirgesi yayımlanacak

İstanbul'da 3 gün sürecek konferansta evlilik müessesi, aile, çocuk, yaşlı ve dezavantajlı bireylerin refahı, sosyal güvenliğin iyileştirilmesi gibi sosyal kalkınmanın farklı yönlerine ilişkin konular değerlendirilecek.

Konferansın sonunda İstanbul Bildirgesi'nin görüşülüp kabul edilmesi öngörülüyor.

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması beklenen toplantıya, üye ülke heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan 200'ü aşkın temsilci katılacak.

Toplantının ev sahipliğini yapacak Bakan Selçuk'un, toplantı çerçevesinde mevkidaşlarıyla görüşmeler yapması ve bazı ülkelerle iş birliği anlaşmaları da imzalaması bekleniyor.

Türkiye, 13 yıl önce "İİT Üyesi Devletlerin Kalkınmasında Kadının Rolü" konulu İİT Birinci Bakanlar Konferansı'na, 8 yıl önce de "İİT Çalışma Bakanları Birinci Konferansı"na ev sahipliği yapmıştı.

(AA)

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