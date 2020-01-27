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27 Ocak 2020 Pazartesi 19:21:26 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 19:23:15

İHH ekipleri, depremzedeleri yalnız bırakmadı

Deprem sonrasında "acil" koduyla harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekipleri, depremin üçüncü gününde de depremzedeleri yalnız bırakmadı.

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrasında "acil" koduyla harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekipleri, depremin üçüncü gününde de depremzedeleri yalnız bırakmadı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ekipler, bir yandan arama kurtarma faaliyetlerine destek verirken diğer yandan da yaraların sarılması için gerekli tüm çalışmaları yapmaya devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekipleri, depremden sonra hemen bölgeye intikal ederek, harekete geçti. İHH Genel merkezinde kurulan Afet Yönetim Masası'nda son durum değerlendirilerek, ilk etapta 244 kişi bölgeye gönderildi. Daha sonra yeni takviyelerle birlikte bu sayı 314'e yükseltildi.

Arama kurtarma personel ve gönüllülerinden oluşan İHH ekibi İstanbul, Bursa ve 31 ilden yola çıktı. Ayrıca Genç İHH da 125 kişilik ekibiyle çalışmalara destek vermek üzere deprem bölgelerine ulaştı.

Deprem bölgesinde yaraları sarmak için harekete geçen ekiplerle birlikte 5 tır , 4 kamyon ve 2 minibüs acil yardım malzemesi bölgeye sevk edildi.

Malatya'yı da etkileyen deprem sonrasında İHH ekiplerinin bir bölümü de Pötürge'deki enkaz bölgesine yönlendirildi ve ekipler burada 250 adet ısıtıcı dağıtımı gerçekleştirdi.

SICAK YEMEK DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Depremzedelere sıcak yemek ulaştırmak amacıyla Hatay ve Kilis'ten hareket eden 2 tır mobil aşevi Elazığ ve Malatya'da konuşlandırıldı. Elazığ'da bulunan mobil aşevinde bugüne kadar 5 bin 500 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılırken, Malatya'da bulunan aşevinde ise 4 bin kişilik yemek ikramı gerçekleştirildi.

İHH ekipleri, Elazığ ve Malatya'ya ulaşarak hem arama-kurtarma hem de acil yardım malzemesi dağıtımlarına başladı. Evleri yıkılan ya da evleri hasar gören depremzedeler için AFAD koordinasyonunda çadır kurulumları yapıldı. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar toplamda 950 çadırın kurulumu tamamlanarak depremzede ailelere teslim edildi.

Arama kurtarma faaliyetlerinde nöbeti diğer ekip arkadaşlarına devreden İHH Arama Kurtarma teknisyenleri, taziye evlerini ziyaret ederek depremde vefat eden ailelerin acısını paylaştı. İHH Kadın Kolları ise çadırları ziyaret ederek psikososyal destek amaçlı ziyaretler gerçekleştirdi. Kadın Kolları ayrıca çadırlardaki ailelere battaniye, bebek bezi ve ekmek dağıtımları yaptı.

ARAMA KURTARMA KÖPEĞİ ALTAR, 5 FARKLI BÖLGEDEN TEPKİ VERDİ

Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için hassas koku duyusuna sahip arama kurtarma köpeği, enkaz altında kalan depremzedeleri aramak için bölgeye intikal ettirildi. İHH Arama Kurtarma Köpeği Altar, 5 farklı bölgede tepki verdi ve enkaz altında kalan kişilerin yerini tespit etti.

Ayrıca İHH ekipleri, depremzede Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın'ın enkaz altında kalması sonucunda elleriyle kazarak enkazdan çıkaran Suriyeli Mahmut El Osman'ı ziyaret etti.

Ziyarette Suriyeli kahraman Mahmut, bundan sonraki hayatında İHH Arama Kurtarma ekibinde faaliyet göstereceğini ifade etti.

"KRİZ BİTENE KADAR ÇALIŞMALARIMIZI ÖZVERİLİ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, depremin ilk anından bu yana hassasiyetle çalışmaların devam ettiğini, kriz bitene kadar deprem bölgesinde olacaklarını belirterek, şunları kaydetti.

"Ekiplerimiz hızlı bir şekilde koordinasyon merkezimize geldi. Bölgeye gitmek üzere hazırlanan ekiplerimiz neyi, nasıl ve nerede yapacaklarına dair bilgileri aldıktan sonra hızlı bir şekilde havalimanına hareket giderek AFAD'ın bölgeye gönderdiği uçakla Elazığ'a uçtular. Aynı şekilde çevre illerdeki ekiplerimiz de bölgeye intikal ettiler. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları sürerken diğer yandan da acil yardım çalışmalarımızın fizibilitesinin yaptık. Bu kapsamda düzenli bir şekilde insani yardımın sağlanmasına özen gösterdik. Psikososyal destek vermek üzere hem kadın kollarımız hem de Genç İHH'mız çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede bu çalışmalar devam ederken biz de genel merkez binamızda oluşturduğumuz kriz masasından koordinasyonu sağladık. İHH olarak bölgede kriz bitene kadar çalışmalarımızı özverili bir şekilde sürdüreceğiz."

AA

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