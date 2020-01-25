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25 Ocak 2020 Cumartesi 03:13:44 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 03:15:12

İHH’den deprem bölgesine yardım seferberliğİ

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, depremzedeler için yardım seferberliği başlattı.

İHH Kilis Koordine merkezi günlük 10 bin kapasiteli sıcak yemek pişirebilecek gezici aşevini deprem bölgesine gönderdi. Malatya Pütürge ilçesinde konuşlandırılacak aşevi, AFAD koordinesinde depremzedelerin yemek ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacak.

AA muhabirine açıklama yapan İHH Kilis basın birimi sorumlusu Yakup Alaca, "İHH olarak ekiplerimizce depremden zarar gören bölgelere yönelik yardım seferberliği başlattık. Sıcak yemek pişirebilecek gezici aşevimizi bölgeye gönderdik depremzedelerin yaralarını saracağız." ifadelerini kullandı.

Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğünde depremin ardından ilk etapta 244 kişiden oluşan İHH Arama Kurtarma ekibi, AFAD koordinesinde Elazığ ve Malatya’daki çalışmalara dahil olmak üzere İstanbul ve Bursa dahil olmak üzere toplamda 23 ilden yola çıktı. Bölgeye aynı zamanda acil yardım malzemeleri sevk ediliyor.  

İHH ARAMA KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

İHH İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekipleri, 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmalara katılmak üzere Elazığ ve Malatya'ya doğru yola çıktı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ilk etapta 244 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi, AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara katılmak üzere bölgeye yönlendirildi.

Bölgeye acil yardım malzemeleri de götüren ekiplerin, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere 23 ilden harekete geçtiği kaydedildi.

İHH Arama Kurtarma Biriminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık, deprem haberinin ulaşmasının ardından genel merkezde bir kriz masası oluşturulduğunu belirterek, gıda, bebek bezi, bebek maması, çadır ve battaniye yüklü 4 tırın yola çıktığını bildirdi.

Depremden etkilenen vatandaşlara sıcak yemek sağlamak amacıyla 2 gezici aşevinin de bölgeye yönlendirildiğini kaydeden Işık, tüm ekiplerinin Elazığ ve Malatya için seferber olduğunu ve bölgede öncelikli olarak çadır, battaniye, soba ve yakacak ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, Genç İHH ve İHH Kadın Kolları ekiplerinin de bölgedeki kadın ve çocuklara psikososyal destek vermek üzere yola çıktığı kaydedildi.

AA

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