İğrenç olay... 60 yaşındaki adam 20 yaşındaki kıza tecavüz etti
İstanbul Kartal'da 60 yaşındaki bir adamın 20 yaşındaki kıza tecavüz ettiği öne sürüldü. İğrenç iddia mahalleliyi sokağa döktü.
İstanbul’un Kartal ilçesi, Gümüşpınar Mahallesi’nde tecavüz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. 60 yaşındaki bir kişinin 20 yaşındaki bir genç kıza tecavüz ettiği iddiası üzerine, vatandaşlar, şüpheliyi linç etmek istedi.
LİNÇTEN KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı sakinleştirmekte güçlendi. 100 kişilik kalabalığın içinden şüpheliyi zorla çıkaran ekipler, linçten kurtardı.
60 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.
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