İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi
Son dakika haberi.. Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.
DHA'nın haberine göre; iptal edilen seferler şöyle:
İDO
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
BUDO
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
(DHA)
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