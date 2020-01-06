06 Ocak 2020 Pazartesi 17:22:20 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 17:38:18
İDO, bazı seferlerini iptal etti
İDO, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla 16.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.
AA
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