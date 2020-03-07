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07 Mart 2020 Cumartesi 15:31:20 | Son Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 15:35:17

İdlip gazisi için kurban kesildi

Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının saldırısı sonucu gazi Hamza Kısmet, baba ocağı Tokat'ta kurban kesilerek dualarla karşılandı.

Suriye'nin İdlib kentinde ateşkesten önce yürütülen Bahar Kalkanı Harekatında görevli Piyade Uzman Onbaşı Hamza Kısmet (23) rejim unsurlarının bombalı saldırı sonucu sol bacağına isabet eden şarapnel parçaları ile yaralandı. Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara’nın şehit olduğu saldırıda 2 arkadaşı ile birlikte gazi olan Kısmet, Hatay’da yapılan tedavisinin ardından memleketi Tokat’a döndü. İl merkezine bağlı Yayladalı köyünde gazi Kısmet, köy muhtarı ve köy halkı tarafından kurban kesilerek dualarla karşılandı.

"Ayağa kalkar kalkmaz arkadaşlarımın yanına döneceğim"

Evinde istirahat eden gazi Kısmet, yaklaşık 1 yıldır görev yaptığını söyledi. İdlip’te bombalı saldırı sonucu bacağından yaralandığını, komutanın yanında şehit olduğunu ifade eden Kısmet, “Gururluyum, biran önce ayağa kalkar kalmaz arkadaşlarımın yanına geri döneceğim. Onları yalnız bırakmayacağım. Rabbime şükür arkadaşlarımızın morali iyi. Arada böyle üzücü olaylar oluyor ama söz konusu vatansa gerisi teferruattır” dedi.

"Evladımızla gurur duyduk"

Gazinin babası Emir Kısmet de oğlu ile gurur duyduğunu ifade ederek, “Oğlumun durumu iyi çok şükür. Evladımızla gurur duyduk, vatanımız için savaşıyor orada. İyileşince tekrar gideceğim diyor, Rabbim izin ederse yine gidecek inşallah” diye konuştu.

İHA

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