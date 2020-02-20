İdlib'de şehit olan sözleşmeli Er Ertürk'ün ailesine acı haber verildi

Şehit olan tankçı sözleşmeli er Mustafa Ertürk'ün (25) merkez Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evine gelerek, anne Hatice ve baba Osman Ertürk'e acı haberi verdi.

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Şehidin yakınlarını askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teselli etti.

Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

AA