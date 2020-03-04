  • Bist 100
    112518
  • Dolar
    6,0757
  • Euro
    6,7739
  • Altın
    321,2150
İstanbul
11 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
silahlanıp Türkiye sınırına gelmeye başladı! İnsan avına çıktılar! silahlanıp Türkiye sınırına gelmeye başladı! İnsan avına çıktılar!
Adana'daki bombalı saldırıyla ilgili 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi Adana'daki bombalı saldırıyla ilgili 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
Çavuşoğlu'ndan"sığınmacı krizi" mesajı: AB’nin sorumluluk alma vakti çoktan geldi Çavuşoğlu'ndan"sığınmacı krizi" mesajı: AB’nin sorumluluk alma vakti çoktan geldi
YENİ NESİL YERLİ SİLAHLAR! Kamikaze drone TSK'ya teslim edildi YENİ NESİL YERLİ SİLAHLAR! Kamikaze drone TSK'ya teslim edildi
İdlib şehitleri için zirvede Türk Bayrağı açıp, asker selamı verdiler İdlib şehitleri için zirvede Türk Bayrağı açıp, asker selamı verdiler
Polis afet anında arama kurtarma da yapacak Polis afet anında arama kurtarma da yapacak
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sosyal ve kültürel faaliyetler yapıldı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sosyal ve kültürel faaliyetler yapıldı
Türk halkının kalbi İdlib'de Mehmetçikle beraber Türk halkının kalbi İdlib'de Mehmetçikle beraber
Van'ın 'Pamukkalesi' kesin korunacak hassas alan ilan edildi Van'ın 'Pamukkalesi' kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Olmaz olsun böyle baba! Oğlunu uyurken öldürdü Olmaz olsun böyle baba! Oğlunu uyurken öldürdü
İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu
Belgrad Ormanı'nda bir İranlının cesedi bulunmuştu! Yakalandı Belgrad Ormanı'nda bir İranlının cesedi bulunmuştu! Yakalandı
Yunanistan ateş açtı: 1 düzensiz göçmen öldü 5'i yaralandı Yunanistan ateş açtı: 1 düzensiz göçmen öldü 5'i yaralandı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den itiraf gibi koronavirüs açıklaması İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den itiraf gibi koronavirüs açıklaması
Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesi öncesi Peskov: İdlib konusunda anlaşmayı umuyoruz Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesi öncesi Peskov: İdlib konusunda anlaşmayı umuyoruz
ABD'nin korktuğu başına geliyor! FED'in acil kararıyla sert düşüş ABD'nin korktuğu başına geliyor! FED'in acil kararıyla sert düşüş
Cep telefonlarına yeni bir vergi geldi Cep telefonlarına yeni bir vergi geldi
Başkan Erdoğan'dan AB'ye çok sert tepki: Bunların birkaç yüzü var Başkan Erdoğan'dan AB'ye çok sert tepki: Bunların birkaç yüzü var
Kremlin'den son dakika Türkiye açıklaması Kremlin'den son dakika Türkiye açıklaması
ODA TV'nin MİT ihanetine CHP kol kanat gerdi! ODA TV'nin MİT ihanetine CHP kol kanat gerdi!
İdlib denkleminde İran'ın tavrı İdlib denkleminde İran'ın tavrı
Şili halkı tarihi referanduma hazırlanıyor Şili halkı tarihi referanduma hazırlanıyor
Küresel büyüme koronavirüs tehdidi altında Küresel büyüme koronavirüs tehdidi altında
İşte A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maç programı İşte A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maç programı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Mart 2020 Çarşamba 14:27:57 | Son Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 14:49:29

İdlib şehitleri için zirvede Türk Bayrağı açıp, asker selamı verdiler

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı 2365 metre Tahtalı Zirvesine çıkan öğrenciler, İdlip'te şehit olan askerlerimizi anmak için Türk Bayrağı açıp, asker selamı verdiler.

Amine Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Biyomühendis Hüseyin Çağlar İnce ile yaptıkları Tahtalı Dağı Doğa Atölyesi kapsamında önce Tahtalı Dağı'nın eteklerinde doğa eğitimi aldılar. Ardından Tahtalı Dağı'nın zirvesine Olmpos Teleferik ile çıkarak bu dağın bütün habitatlarını yakından incelediler.

Şehit olan Mehmetçikleri unutmayan öğrenciler, Tahtalı Dağı zirvesinde 2365 metrede İdlip'te şehit olan askerlerimizi anmak için Türk Bayrağı açıp, asker selamı verdiler.

İHA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER